"Le secret, c'est de suivre une méthode claire" : ce moniteur d'auto-école montre comment réussir son créneau à tous les coups

Un moniteur d'auto-école a dévoilé sur TikTok une méthode infaillible pour réussir à bien se garer.

Le créneau est la hantise de très nombreux conducteurs. Certains stressent tellement à l'idée de devoir se garer entre deux voitures dans des villes très fréquentées qu'ils préfèrent choisir un autre moyen de transport. Mais un moniteur d'auto-école britannique, très suivi sur TikTok, a trouvé la solution. Dans une vidéo devenue virale, vue plus d'un million de fois, celui qui opère sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme @thedrivinginstructor a dévoilé une méthode simple en quatre étapes. "Le secret, c'est de ne pas compliquer les choses et de suivre une méthode claire", explique-t-il.

Tout commence par le positionnement. "Placez votre voiture bien parallèle à celle devant vous. Si vous êtes trop loin d'elle ou mal aligné, le créneau devient beaucoup plus compliqué", conseille l'instructeur de conduite. Une fois bien aligné, tournez le volant d'un tour complet vers la gauche (sur la droite si vous faites un créneau à droite, ndlr) et commencez à reculer doucement. "Regardez toujours autour de vous, les piétons, les cyclistes et les autres voitures, la sécurité passe avant tout", rappelle-t-il. Ce geste guide naturellement l'arrière de la voiture dans l'espace disponible.

Vient ensuite l'ajustement. Quand l'arrière de la voiture est engagé, il faut tourner le volant de deux tours vers la droite (ou la gauche) tout en continuant de reculer. "C'est ici que la voiture se cale dans l'axe. Le nez de la voiture rejoint l'arrière, et vous commencez à maîtriser l'espace", précise-t-il. Le timing est crucial. Trop tôt ou trop tard, et vous risquez de heurter le trottoir ou de ne pas être bien aligné dans l'emplacement. Avec cette étape, le créneau devient progressif et contrôlé.

Pour finir, "redressez vos roues et ajustez selon la place disponible", suggère le moniteur qui insiste sur le fait que même dans les rues étroites, le principe reste le même : rester calme, observer l'environnement et corriger progressivement sa position. En suivant cette méthode, @thedrivinginstructor assure que même les conducteurs qui doutent de leurs capacités sauront garer leur voiture sans avoir peur de rater leur manœuvre ou de provoquer l'impatience de ceux qui attendent derrière. A vous de jouer !