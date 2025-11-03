Tout se joue sur ces 30 centimètres : il y a un repère simple pour régler parfaitement son siège de voiture

Une astuce permet de gagner du temps pour bien régler sa position de conduite en voiture.

C'est un petit geste du quotidien pour de très nombreux automobilistes. Lorsque plusieurs conducteurs se partagent une voiture – ce qui reste majoritaire au sein des ménages français -, le réglage du siège est la première chose à faire après s'être assis derrière le volant.

Qu'ils soient manuels ou électriques, le procédé est le même : avancer et reculer le siège à tâtons pour trouver la meilleure position de conduite. Ajoutés à cela la bonne inclinaison du siège et le réglage des rétroviseurs, c'est souvent quelques secondes précieuses de perdues avant de prendre la route.

Il existe pourtant un repère facile à retenir que tous les automobilistes devraient connaître. Quand on conduit un véhicule, la distance entre notre torse et le volant doit être de 25 à 30 centimètres. Cet écart assure normalement une position de conduite parfaite, à la fois pour la prise en mains du volant et pour avoir les jambes à bonne distance des pédales. Pour respecter cette distance, nul besoin de garder un mètre ou une règle à portée de mains, par exemple dans la boîte à gants.

© 123RF

Pour vérifier si 30 centimètres séparent votre sternum - l'os plat situé au centre de la poitrine – du volant, il vous suffit de coller vos épaules sur le dossier du siège et de toucher le centre du volant avec vos poignets en gardant les bras un petit peu fléchis. Si tel est le cas alors vous avez trouvé le bon réglage, celui qui vous offrira la posture parfaite pour conduire en toute sécurité.

Avoir une bonne position en voiture est important pour plusieurs raisons. C'est ce qui permet de réaliser plus facilement les mouvements avec le volant pour garder la maîtrise de sa voiture et de pouvoir freiner rapidement en cas d'urgence. C'est aussi primordial pour réduire la fatigue et les douleurs au dos, au cou et aux épaules, surtout lors des longs trajets. Plus important encore, être assis à une distance suffisante du volant diminue le risque de blessures en cas de déclenchement des airbags. Des blessures qui peuvent parfois être très graves.