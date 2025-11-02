Ni fibre optique ni travaux : à quoi servent réellement ces câbles noirs que l'on voit parfois sur les routes ?

Ils intriguent à chaque fois qu'on les aperçoit sur nos routes : mais à quoi servent réellement ces mystérieux câbles noirs tendus sur toute la largeur de la chaussée ?

Vous les avez sûrement remarqués au détour d'une rue ou à l'entrée de votre village : d'étranges câbles noirs traversant la chaussée, souvent précédés d'une signalisation temporaire. Ils sont installés pour quelques heures ou quelques jours. Puis ils disparaissent aussi vite qu'ils sont venus.

Leur apparition soudaine peut faire penser à des travaux sur la route ou à l'installation de nouveaux câbles électriques. Certains imaginent même qu'il s'agit du déploiement de la fibre optique tant attendue. Mais ces hypothèses sont loin de la réalité. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que ces câbles sont en fait reliés à un petit boîtier sur le bas-côté.

Rassurez-vous, il ne s'agit ni de vous piéger ni de vous flasher à votre insu. Ces fameux câbles noirs répondent au doux nom de "tubes pneumatiques". Ils sont utilisés partout dans le monde par les autorités publiques et certaines sociétés privées pour analyser le trafic routier de manière très précise. Leur fonctionnement est aussi simple qu'ingénieux.

Les câbles sont en fait des tubes creux à l'intérieur desquels circule de l'air. Lorsqu'un véhicule roule sur le tube, l'air est comprimé et expulsé de part et d'autre. À une extrémité, un capteur mécanique détecte cette variation de pression et envoie un signal électrique à un système d'enregistrement, le plus souvent un logiciel dédié.

Lorsque deux tubes sont installés à quelques mètres d'écart, il peut non seulement compter les véhicules mais aussi mesurer leur vitesse et même identifier leur type (voiture, camion, moto...) grâce à l'espacement des essieux. Des informations précieuses pour les gestionnaires de voirie, qui peuvent ainsi évaluer les conditions de circulation. Avec ces données, il est possible de faire le bilan de l'efficacité d'un aménagement, vérifier les plaintes des riverains sur la sur-fréquentation de certains axes ou une vitesse moyenne jugée inadaptée. Pas de panique cependant, il ne s'agit pas de radars : sans photo de la plaque, impossible de vous verbaliser !

Ces données sont surtout une mine d'or pour les urbanistes et promoteurs immobiliers. Avant de redessiner un carrefour, créer une nouvelle route ou construire un lotissement, il est important pour eux de connaître les flux de circulation pour créer au mieux les infrastructures. Grâce aux tubes pneumatiques, il devient possible d'optimiser un plan de circulation. Ils peuvent mieux positionner les accès d'une future zone d'activité ou d'un équipement sportif, prévoir assez de stationnement pour un nouveau quartier ou encore mieux adapter la voirie à la vitesse limite dans cette zone.