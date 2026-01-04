Tous les automobilistes sont concernés : la date limite pour changer son permis rose approche

Le permis de conduire cartonné et de couleur rose va disparaître. Il est temps d'anticiper son remplacement avant la date butoir.

Il est encore dans de très nombreux portefeuilles, symbole aussi d'un jour heureux où ces Français ont obtenu le fameux sésame : leur permis de conduire ! S'il a été remplacé en 2013 par une version plastifiée au format carte bancaire, de très nombreux conducteurs sortent encore l'emblématique "permis rose" au moment d'un contrôle routier... même quand il a été abîmé par le poids des années.

Vous y tenez ? Sachez que ce bon vieux permis de conduire rose à trois volets vit ses derniers instants. Il faudra impérativement le changer et obtenir un permis au nouveau format. Votre bon vieux sésame ne sera tout simplement plus valable au-delà d'une certaine date. Et avec la nouvelle année qui arrive, l'échéance fatidique se rapproche un peu plus !

Vous pensez attendre encore un peu ? Ce pourrait être un bien mauvais choix... Car vous pouvez déjà tout faire en ligne et demander votre nouveau permis. En anticipant ce changement obligatoire sans attendre, vous gagnerez en sérénité. Imaginez un instant vous retrouver sans permis valable parce que vous avez remis à plus tard cette formalité ! Ou encore perdre un temps précieux à faire la queue en ligne sur le site dédié dans les jours précédant l'entrée en vigueur de cette nouvelle règle, au même titre que des milliers d'autres conducteurs retardataires... Mieux vaut donc prendre les devants dès que possible.

Information importante, la date limite à laquelle votre permis rose cartonné ne sera plus valide a déjà été officiellement dévoilée par les autorités : le 19 janvier 2033. Cela vous laisse donc encore plus de 7 ans pour anticiper ce changement obligatoire. Mais pourquoi attendre alors que vous pouvez le faire dès maintenant ! Pour obtenir le remplacement de votre permis rose gratuitement, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).

Vous y trouverez un service en ligne spécifique. Le formulaire est disponible ici. Nous l'avons essayé pour vous et simulé une demande en ligne sur le site officiel. En quelques clics, vous pourrez effectuer votre demande en ligne et recevoir votre nouveau permis directement dans votre boîte aux lettres.

Pour compléter votre demande en ligne, vous devrez pour cela fournir quelques justificatifs comme une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une photo d'identité récente. Toute la procédure est entièrement gratuite, seul le coût de la photo reste à votre charge.

En prenant vos dispositions suffisamment tôt, vous pourrez ainsi obtenir sereinement votre nouveau permis et ranger définitivement votre vieux papier rose dans vos souvenirs. Car une fois le 19 janvier 2033 passé, ce permis n'aura en effet plus aucune valeur légale. Si vous êtes contrôlé au volant avec ce document périmé, vous serez passible d'une amende pour défaut de permis valide.

Et pour les plus connectés, sachez qu'il est également possible désormais d'avoir une version dématérialisée de son permis directement sur son smartphone, grâce à l'application gouvernementale France Identité. Après avoir créé votre compte sur l'appli et importé votre permis en scannant le QR code présent sur votre attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS), vous disposerez d'une version numérique de votre permis, acceptée notamment lors des contrôles routiers.