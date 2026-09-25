Immense rappel chez Volkswagen : quels sont les modèles concernés ?

Le groupe allemand a annoncé procéder à un rappel de plus de 2 millions de véhicules dans le monde à cause d'un problème de direction.

Voici une publicité dont Volkswagen se serait bien passé. Le groupe automobile allemand qui compte notamment les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche et Cupra, va rappeler environ 2,16 millions de véhicules dans le monde à cause d'un problème possible sur la direction. C'est l'agence allemande de l'automobile (KBA) qui a annoncé ce rappel ce vendredi 25 septembre 2026.

Ce rappel d'envergure concerne les voitures de la marque Volkswagen, mais aussi 700 000 véhicules Audi. Parmi eux, près de 900 000 se trouvent en Allemagne. Le problème vient d'un risque de corrosion sur certaines vis de la direction. Cette corrosion peut fragiliser les vis et, dans certains cas, provoquer leur rupture. Cela pourrait alors entraîner une défaillance de la direction, ce qui représente un risque pour la sécurité.

De nombreux modèles Volkswagen concernés par ce grand rappel

Quels sont les modèles concernés par ce rappel ? Il s'agit de la Golf, de la Golf Variant, du Tiguan, du Touran et du Caddy, un utilitaire, fabriqués entre 2013 et 2024. Chez Audi, le modèle concerné est le Q3, produit entre 2017 et 2024.

Volkswagen explique que le problème a été découvert lors de contrôles de qualité. Le constructeur précise qu'il s'agit d'un rappel préventif et qu'aucun dommage corporel n'a été signalé à ce stade. Selon Volkswagen, les conducteurs n'ont pas besoin d'arrêter immédiatement leur voiture : ils peuvent continuer à rouler jusqu'à leur rendez-vous chez un concessionnaire. Les vis concernées seront remplacées par des vis plus résistantes à la corrosion. Le nombre de véhicules concernés en France n'a pas encore été précisé.

Ce rappel intervient alors que Volkswagen traverse déjà une période difficile. Le groupe doit notamment faire face à une forte concurrence des constructeurs chinois et à des difficultés dans le développement des voitures électriques. Début septembre, Volkswagen avait annoncé un accord prévoyant 50 000 suppressions d'emplois supplémentaires d'ici 2030. Avec les suppressions déjà prévues, la réduction totale des effectifs pourrait atteindre environ 100 000 emplois.