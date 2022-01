Moteurs Renault : quels modèles concernés par l'action en justice ?

MOTEURS RENAULT DEFECTUEUX. Le constructeur Renault s'expose à une action de groupe en justice pour des moteurs jugés défectueux selon l'avocat des automobilistes plaignants. Les moteurs concernés, des bloc essence, équiperaient plus de 130 000 véhicules en France.

Renault va-t-il devoir répondre en justice à des consommateurs désireux d'en savoir plus sur les problèmes rencontrés avec leur véhicules équipé d'un moteur essence de la marque française ? L'avocat Christophe Lèguevaques a tenu une conférence de presse mardi 11 janvier, annonçant vouloir mettre en place une action collective (dite aussi "action de groupe") en justice contre le constructeur français. Renault a déjà répondu, évoquant selon Le Figaro qu'une "faible partie des modèles" est concernée par ce problème, engendré par "une surconsommation d'huile". Le constructeur revendique même "une prise en charge totale" des problèmes "si les clients ont été scrupuleux sur l'entretien" de leur véhicule.

Sur le web, on trouve toutefois de nombreux témoignages de clients mécontents. En 2019, UFC Que Choisir avait déjà pointé des problèmes sur les moteurs essence 1,2l TCE concernés. L'avocat Christophe Lèguevaques répond et accuse aujourd'hui le groupe français de connaître "le vice caché de ces moteurs et la dangerosité ainsi engendrée", ajoutant qu'il n'a pourtant "procédé à aucun rappel systématique des véhicules concernés pour de tenter de résoudre les problèmes". Une prise en charge peut être aujourd'hui demandée par les clients : "90% des clients qui nous ont adressé des demandes ont bénéficié d'une prise en charge totale ou partielle", assure Renault, qui ajoute qu'aucun rappel global n'a été effectué car le moteur "n'est pas considéré comme un élément de sécurité" (au contraire par exemple des freins ou des airbags).

Quels moteurs sont concernés par ce problème ?

Renault reconnaît que 130 000 véhicules circulant en France et plus de 400 000 dans le monde ont été équipés de ce moteur 1,2 litre TCe entre 2012 et 2016. Plusieurs niveaux de puissance existent sur ce moteur, vendu notamment sous les appellations 1,2 TCE, 115, 120, 125 et 130 chevaux chez Renault et 1,2 DIG-T 115 chevaux chez Nissan ou Citan 112 chez Mercedes sur le ludospace Citan, cousin du Kangoo.

Quels sont les problèmes rencontrés ?

Plusieurs clients ont témoigné ces derniers jours après l'annonce du lancement de cette action de groupe contre Renault. ""Le voyant moteur de ma Clio IV s'est allumé, perte de puissance subite et la voiture s'est brutalement arrêtée sur l'autoroute", cite l'avocat. Interrogée par TF1, une propriétaire d'un Dacia Duster raconte aussi sa mésaventure : "Nous étions sur l'autoroute en train de partir en vacances en famille. Tout à coup, le Duster se met à décélérer complètement. En moins d'une minute, on se retrouve immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Les enfants qui se retrouvent de l'autre côté de la barrière, un grand moment de stress pour nous tous..." D'autres clients évoquent également une casse moteur.

Quels modèles Dacia sont concernés ?

Chez Dacia, il s'agit du moteur 1,2 TCE 115 et 125 chevaux. Il équipait trois modèles à la vente jusqu'en 2016 :

Dacia Dokker

Dacia Duster 1

Dacia Lodgy

Quels modèles Renault sont concernés ?

Chez Renault, ce bloc 1,2l TCE a été vendu avec des niveaux de puissance de 115, 120 et 130 chevaux sur de nombreux modèles, allant de la star des citadines, la Clio de 4e génération au SUV plus familial Renault Kadjar. La période court de 2012 à 2016.

Renault Captur

Renault Clio 4

Renault Kadjar

Renault Kangoo 2

Renault Mégane 3

Renault Scénic 3

Quels modèles Nissan sont concernés ?

Chez Nissan également, ce moteur a été installé et on peut le trouver sous la dénomination : 1,2 DIG-T 115 chevaux sur trois modèles de la gamme de la marque nipponne.