Je suis mécanicien depuis 50 ans, voici l'une des escroqueries les plus courantes des garagistes

Un mécanicien expérimenté a dévoilé l'une des arnaques de réparation les plus courantes - et être au courant pourrait vous faire économiser des centaines d'euros.

Scotty Kilmer, suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, publie des vidéos alertant les utilisateurs sur les mécaniciens qui facturent les conducteurs pour des réparations inutiles. Sur son compte TikTok, il a indiqué que les garagistes facturent souvent la réparation de fuites d'huile - même si elles ne nécessitent pas vraiment d'être réparées.

Dans sa vidéo, il a pris exemple d'un ancien véhicule: "C'est un vieux moteur, on peut voir de l'huile à divers endroits, mais quand on regarde en dessous, il n'y a rien qui goutte sur le sol. Les garagistes vont vous montrer l'huile un peu partout et vous dire qu'ils vont devoir démonter le moteur et remplacer tous ces joints - et ça va vous coûter 1000 euros".

Cet ancien réparateur de voitures a poursuivi : "Cette petite quantité d'huile ne va rien endommager. N'en tenez pas compte. En revanche, si elle fuit sur des pièces électriques comme l'alternateur, vous devrez faire la réparation. Mais si votre alternateur est sec et qu'il n'y a pas d'huile dessus, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent".

Scotty Kilmer affirme avoir vu cette arnaque être commise par des garagistes des milliers de fois au cours des dix dernières années. "Alors, si vous n'avez pas d'huile qui fuit partout, et qu'il n'y a pas d'huile sur le sol, laissez votre moteur tranquille." a-t-il conclu.

La vidéo a a réalisé plus de 113 000 vues sur les réseaux sociaux et de nombreux utilisateurs ont félicité l'ancien garagiste pour son contenu. Un utilisateur, lui-même ancien garagiste, a conclu "Merci, c'est une vieille arnaque en effet".