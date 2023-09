Comment rénover les phares jaunis ou opaques de votre voiture pour 50 centimes - cette astuce est méconnue

Il existe une astuce peu connue qui permet de restaurer les phares de notre voiture à moindre coût, rafraîchissant leur apparence et rendant nos déplacements plus sûrs.

On parle souvent de l'importance d'un bon entretien de sa voiture, et l'une des choses souvent négligées est le soin apporté aux phares. Avec le temps, ces derniers peuvent devenir opaques et jaunis, ce qui nuit non seulement à l'esthétique du véhicule, mais surtout à votre sécurité, en diminuant la visibilité nocturne. Au fil du temps, les phares de voiture, généralement fabriqués en polycarbonate, subissent les effets néfastes des rayons ultraviolets du soleil, en particulier pendant les mois d'été, combinés à d'autres facteurs tels que la pollution, les débris routiers et les produits chimiques. Cette exposition prolongée provoque une oxydation et une dégradation de la surface, rendant les phares jaunis ou opaques.

Sans doute, le premier réflexe pour un propriétaire de voiture serait de consulter des experts spécialisés dans la restauration des phares ou d'acheter l'un des kits de nettoyage disponibles sur le marché. Cependant, ceux qui souhaitent restaurer leurs phares à moindre coût peuvent utiliser une astuce qui ne leur coûtera rien de plus que quelques centimes, en utilisant deux produits que l'on trouve dans toutes les maisons.

En particulier, un "modeste" citron et du bicarbonate de soude peuvent efficacement restaurer les phares. Ces deux produits sont reconnus pour leurs propriétés abrasives douces et leur capacité à éliminer les impuretés. L'acidité du citron aide à décomposer les contaminants et la saleté, tandis que le bicarbonate de soude agit comme un exfoliant naturel, éliminant les couches superficielles d'oxydation qui rendent les phares opaques. Voici comment procéder :

Nettoyage préliminaire: Avant toute chose, il est essentiel de nettoyer la surface du phare avec de l'eau et un savon doux. Séchez bien avec un chiffon propre. Préparation du mélange: Dans un bol, mélangez une quantité égale de jus de citron frais et de bicarbonate de soude jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si la consistance est trop liquide, ajoutez un peu plus de bicarbonate de soude. Si elle est trop épaisse, un peu plus de jus de citron fera l'affaire. À ce stade, vous pourriez entendre un bruit provenant de la réaction entre le citron et le bicarbonate, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Application: Avec un chiffon propre ou une éponge, appliquez le mélange sur le phare en faisant des mouvements circulaires. Assurez-vous de couvrir toute la surface opacifiée. Frottez doucement: Les mouvements circulaires garantissent une application uniforme et aident à éliminer la saleté et l'oxydation. Frottez la surface pendant 5 à 10 minutes. Rinçage: Une fois le frottement terminé, rincez soigneusement le phare à l'eau claire pour enlever tout résidu de la pâte. Séchage: Séchez le phare avec un chiffon propre et doux. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de la solution. Polissage (optionnel): Pour une finition encore plus brillante, vous pouvez appliquer un peu de polish pour voiture sur le phare et le polir doucement.

Bien que cette méthode donne d'excellents résultats, pour garantir la longévité du travail, il peut être judicieux d'appliquer un produit de protection UV spécialement conçu pour les phares. Cela aidera à les protéger contre les futurs dommages causés par le soleil. Enfin, il faut savoir que ce mélange peut restaurer la clarté des phares, mais pas autant que ce que peuvent faire les techniciens spécialement formés.