La courroie de distribution peut être une bombe à retardement pour votre voiture : vous devez être particulièrement vigilant avec ces modèles

Cette pièce cruciale de votre véhicule peut vous coûter cher si elle casse. Certains véhicules ont beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes, en voici la liste.

Depuis toujours, la courroie de distribution est considérée comme l'un des composants les plus vitaux d'une automobile. Mais ce que bon nombre de conducteurs ignorent, c'est que la négligence de son entretien peut rapidement transformer leur véhicule en bombe à retardement. La courroie de distribution est en effet une pièce maîtresse du moteur. Elle coordonne le mouvement des pistons et des soupapes, garantissant ainsi que ces derniers fonctionnent en parfaite harmonie. Sans elle, le moteur serait incapable de fonctionner correctement et risquerait d'être endommagé de façon irréversible.

Comment détecter une usure inquiétante de la courroie ? Soyez à l'écoute de votre voiture. Un sifflement aigu provenant du moteur, une perte de puissance, ou des démarrages plus laborieux peuvent indiquer que la courroie de distribution est en fin de vie. En cas de doute, il est préférable de faire inspecter votre véhicule par un professionnel.

La plupart des constructeurs recommandent un remplacement de la courroie de distribution tous les 60 000 à 120 000 kilomètres, ou tous les 5 à 7 ans, selon le premier des deux seuils atteints. Cependant, il est primordial de consulter le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître les préconisations spécifiques du constructeur. Si chaque voiture a ses spécificités, certains modèles sont particulièrement réputés pour leur sensibilité en matière de courroie de distribution.

Certains modèles spécifiques : En première position, on retrouve le moteur diesel 1,5 litre dCi de chez Renault pour les modèles d'avant 2013, date à laquelle le constructeur a monté une nouvelle courroie. Mêmes problèmes chez Stellantis avec le moteur trois cylindres essence 1,2 litre VTi/PureTech EB2. Le groupe a changé la courroie durant l'année 2018 donc tous les véhicules d'avant cette date sont concernés. Deux autres moteurs de chez Stellantis connaissent des difficultés : les moteurs diesel 1,6 litre e-HDi DV6 et 2,0 litres HDi DW10. Enfin, Opel aussi connait des soucis au niveau de la courroie de distribution. Le moteur diesel 2,0 litres D20DTH souffre de rupture prématurée.

Les voitures sportives à haut régime : Les moteurs poussés à leur limite sont plus susceptibles de voir leur courroie s'user prématurément. Si vous possédez une voiture sportive, assurez-vous de vérifier régulièrement l'état de votre courroie.

Les modèles anciens : Les voitures datant d'avant les années 2000, moins équipées en termes de systèmes d'alerte, peuvent présenter un risque plus élevé si l'entretien n'est pas régulier.