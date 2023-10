Comment se débarrasser beaucoup plus rapidement de la buée sur le pare-brise - un seul geste fait toute la différence

La fonction de désembuage des voitures est souvent lente et exaspérante. Mais on peut grandement l'accélérer en activant une autre fonction de la voiture juste avant.

À mesure que les températures baissent partout en France, les conducteurs sont de nouveau confrontés à des pare-brise embués, ce qui peut être à la fois agaçant et dangereux. La réaction de tous les conducteurs dans ce cas-là est d'activer le bouton "désembuage" qui est représenté par une icône de pare-brise incurvé avec trois flèches pointant vers le haut. Mais c'est en général assez lent à faire son effet et on conduit avec un pare-brise embué pendant un petit moment. Or, selon le code de la route, le pare-brise et toutes les vitres d'un véhicule ne doivent pas obstruer la vision du conducteur. Si un conducteur est surpris avec un pare-brise embué ou obstrué, la police peut lui infliger une amende.

Alors comment accélérer la cadence ? Un utilisateur de YouTube (automartkm) a partagé une méthode efficace pour éliminer plus rapidement la condensation du pare-brise. Il explique que le moyen le plus rapide de désembuer un pare-brise est d'activer la climatisation avant d'appuyer sur le bouton de désembuage.

Allumer la climatisation avant d'activer la fonction de désembuage aide à réduire l'humidité à l'intérieur de la voiture. La climatisation extrait l'humidité de l'air ambiant, rendant l'air plus sec. En activant ensuite le désembuage, cet air sec est dirigé vers le pare-brise, ce qui permet d'éliminer la buée plus rapidement. Ainsi, combinant les deux fonctions, on maximise l'efficacité du désembuage et on améliore la visibilité pour le conducteur.

Le temps exact gagné en utilisant la climatisation avec le désembuage par rapport à l'utilisation du désembuage seul dépend de plusieurs facteurs : l'humidité ambiante, la température extérieure, l'efficacité du système de climatisation, et l'état du pare-brise. En général, l'utilisation combinée peut réduire significativement le temps nécessaire pour désembuer le pare-brise, souvent de moitié ou même plus dans des conditions très humides.

Les conducteurs dont les voitures ne sont pas équipées de climatisation peuvent eux aussi accélérer le désembuage de leur pare-brise avec une autre astuce : ouvrir légèrement les fenêtres latérales pour obtenir le même effet. Enfin, pour accélérer davantage le processus de désembuage, il est conseillé de régler le chauffage pour qu'il souffle de l'air froid au démarrage et d'augmenter progressivement la température au fur et à mesure du trajet.