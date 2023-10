Lorsque ce signal de panne moteur redouté s'allume, il peut s'agir d'une fausse alerte - voici comment s'en assurer

Si ce témoin s'allume, vous risquez une facture salée chez le garagiste. Mais avant de sortir votre carte bancaire, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte en suivant notre liste de vérifications.

C'est l'un des témoins les plus redoutés. Et pour cause, car il y a une chance que ce témoin de panne moteur allumé signale le début d'une facture salée chez le garagiste. Cependant, il s'agit souvent d'une fausse alerte. Si le témoin de panne moteur s'allume, cela signifie qu'il y a un problème avec votre moteur ou avec l'électronique qui gère l'injection du carburant. Il pourrait également y avoir un dysfonctionnement de votre catalyseur. Cela semble coûteux et cela l'est souvent. Il est donc recommandé de consulter rapidement votre garage, comme mentionné dans le manuel de votre voiture.

Cependant, avant d'ouvrir votre portefeuille, il est utile de vérifier vous-même quelques éléments pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte. Le témoin s'allume, par exemple, sur presque toutes les voitures des 20 dernières années si le bouchon du réservoir n'est pas correctement vissé. Vérifiez donc en premier lieu si le bouchon du réservoir est bien vissé lorsque le témoin s'allume. Surtout si cela se produit juste après avoir fait le plein. Le bouchon pourrait également être mal vissé ou cassé.

Une alimentation électrique défectueuse peut également être la cause du témoin allumé. Assurez-vous donc que les pôles de la batterie sont bien fixés. Une autre cause possible est que le moteur aspire de l'air d'un autre endroit que celui prévu. Cela peut se produire, par exemple, si de "l'air vicié" est aspiré par le boîtier du filtre à air. Vérifiez donc si les attaches du boîtier du filtre à air ne sont pas desserrées.

Enfin, des tapis de sol mal positionnés ou déplacés du côté du conducteur peuvent également être la cause de l'allumage de ce témoin. Un tapis mal placé peut, par exemple, faire que la pédale d'accélérateur reste légèrement enfoncée à cause de la friction. Si cela est détecté par votre système de gestion du moteur, le témoin redouté peut également s'allumer.

Dans la plupart des cas, le témoin s'éteint de lui-même ou reste éteint lorsque vous redémarrez la voiture. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et vous devrez peut-être vous rendre au garage pour réinitialiser le témoin de panne moteur. Si le témoin clignote ou s'allume en rouge, contactez immédiatement votre service d'assistance ou votre garage - surtout si votre moteur tourne mal ou perd de la puissance. C'est souvent un signe qu'il y a vraiment un problème.