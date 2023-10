De plus en plus de conducteurs enveloppent leur clé de voiture dans du papier aluminium et ils ont bien raison

Une nouvelle astuce fait de plus en plus parler d'elle : emballer ses clés dans du papier d'aluminium. Pourquoi est-elle conseillée ?

Les conducteurs sont toujours à la recherche de nouvelles solutions pour se sentir en sécurité, que ce soit sur la route ou lorsqu'ils garent leur véhicule, que ce soit dans leur garage ou à l'extérieur. Et le vol de voiture reste l'un des principaux soucis des propriétaires. Outre les dispositifs antivol courants tels que les alarmes ou la fermeture automatique des portes, une nouvelle astuce fait de plus en plus parler d'elle : emballer ses clés dans du papier d'aluminium. Et quand on sait la facilité avec laquelle les voleurs peuvent ouvrir une voiture de nos jours, on se dit que ceux qui emballent leur clé dans du papier alu ont bien raison.

La technologie a fait d'énormes progrès récemment. Les voitures sont devenues plus intelligentes, hyper-connectées et ultra-technologiques. L'allumage avec une clé traditionnelle est presque révolu. Tout, du démarrage du véhicule à l'ajustement des rétroviseurs en passant par l'ouverture du capot, se fait via une télécommande sans fil, parfois jusqu'à une distance de 2 mètres. Les voleurs ont également évolué et sont devenus plus astucieux. Grâce au système sans fil, ils peuvent voler des voitures facilement, laissant les propriétaires désemparés.

Protéger sa voiture contre le vol peut sembler difficile, mais grâce à cette astuce, plus de soucis. Comment faire ? Prenez simplement un morceau de papier d'aluminium et enveloppez vos clés dedans. Pourquoi ? L'emballage des clés de voiture dans du papier aluminium est une méthode pour prévenir le vol par interception de signal. Les voitures modernes utilisent des clés sans contact qui émettent des signaux radiofréquences (RF) pour déverrouiller et démarrer la voiture. Des criminels utilisent des dispositifs d'interception pour capter ces signaux. En interceptant le signal, ils peuvent ensuite le reproduire pour déverrouiller et démarrer la voiture sans avoir la clé physique.

Le papier aluminium agit comme une cage de Faraday, un écran métallique qui bloque les ondes électromagnétiques. En enveloppant la clé dans du papier aluminium, le signal RF est considérablement atténué, rendant beaucoup plus difficile pour un voleur potentiel d'intercepter et de copier le signal. Ainsi, cette méthode simple et peu coûteuse offre une protection supplémentaire contre le vol de voiture.

C'est pour cela que nous voyons de plus en plus de clés de voiture emballées dans du papier d'aluminium. Ce n'est pas pour des raisons esthétiques ou un dysfonctionnement du dispositif sans fil, mais bien pour assurer la sécurité du véhicule.

La technologie facilite la vie, mais attention à ne pas être naïf et risquer de se faire voler.