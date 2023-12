L'astuce indispensable pour l'hiver : emportez toujours un morceau de carton dans votre voiture

Rendez votre voiture résistante à l'hiver avec un simple morceau de carton. Voici une solution rapide et économique pour les matins froids.

L'hiver présente des défis non seulement pour les conducteurs mais aussi pour leurs véhicules. La visibilité est un aspect critique de la conduite sécuritaire en hiver, et cela dépend fortement de l'état des essuie-glaces. Une étape préliminaire essentielle est de s'assurer que vos essuie-glaces fonctionnent correctement. Cela implique de les nettoyer régulièrement et de vérifier l'état du caoutchouc. Si vous remarquez des fissures ou des signes d'usure, il est important de les remplacer immédiatement. Des balais d'essuie-glace en bon état sont cruciaux pour une bonne visibilité durant les mois d'hiver.

Cependant, une difficulté courante en hiver est le gel des essuie-glaces sur le pare-brise, particulièrement si vous garez votre voiture à l'extérieur. Les balais d'essuie-glace peuvent alors geler sur le pare-brise. Si vous tirez trop fort, la lèvre en caoutchouc peut se détacher. En effet, lorsque les essuie-glaces gèlent, ils peuvent être endommagés en les forçant, et leur efficacité est réduite.

Cependant, un petit morceau de carton que vous pouvez ranger dans le compartiment de la porte du conducteur peut être très utile et sauver la vie de vos essuie-glace. Donc, si vous avez reçu un paquet récemment, ne jetez pas le carton, mais déchirez-en un petit morceau et emportez-le dans votre voiture. Le soir, avant le gel nocturne, insérez-le entre l'essuie-glace et le pare-brise. Ainsi, vous empêchez les balais d'essuie-glace de geler. L'Auto Club Europe recommande cela comme un moyen simple de lutter contre le gel nocturne.

Mais attention : par temps humide, le carton absorbe l'eau. S'il gèle alors qu'il est gorgé d'eau, par exemple si le véhicule reste stationné pendant plusieurs jours, les essuie-glaces peuvent également être endommagés, selon l'ADAC. C'est pourquoi cette méthode doit être utilisée avec prudence et considérée comme une solution temporaire. Il existe d'autres solutions plus coûteuses si vous devez laisser votre voiture garée plusieurs jours. La première est d'utiliser des housses d'essuie-glace, disponibles dans les stations de lavage ou des magasins spécialisés. Ces housses protègent les balais du gel et de l'accumulation de neige, réduisant ainsi le besoin de les gratter le matin. La seconde consiste à soulever les essuie-glaces du pare-brise lorsqu'ils ne sont pas utilisés, particulièrement la nuit. Cette action empêche les essuie-glaces de geler sur le pare-brise et facilite le dégivrage le matin.