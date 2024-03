Cette potion maison et pas chère permet de nettoyer sa voiture partout d'un simple geste

Ce produit fait maison est parfait pour nettoyer facilement l'intérieur et l'extérieur de la voiture.

Printemps, été, automne, hiver… Une voiture se salit peu importe la saison. Ce n'est pas pour rien que les experts de l'automobile conseillent de procéder régulièrement au nettoyage de son véhicule pour lui faire garder le plus longtemps possible la brillance de ses premiers jours. Dans un monde idéal, un automobiliste devrait laver sa voiture une fois par mois. Mais hormis certains professionnels, comme les chauffeurs de taxi pour qui l'auto doit rester impeccable, qui le fait ? Il y a toujours la possibilité de déposer son véhicule à un spécialiste du nettoyage, ou alors dans une station de lavage, mais à un rythme régulier, la note peut très vite passer à trois chiffres.

Le moyen le plus économe de garder une voiture propre, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est de la laver soi-même. De nombreux produits d'entretien existent dans le commerce, mais il est possible d'en fabriquer d'aussi efficaces pour bien moins cher. Et en cette période de flambée des prix, il n'y a pas de petites économies. Alors, si vous avez l'intention de refaire une petite beauté à votre citadine, berline ou SUV avant l'arrivée du printemps, voici le secret pour réaliser vous-même un produit qui permettra de laver aussi bien la carrosserie, les roues, les vitres que l'intérieur de votre véhicule, y compris les sièges !

Pour élaborer votre potion, quelques secondes suffisent. Remplissez un vaporisateur avec 1 litre d'eau chaude, ajoutez y 10cl de savon noir liquide et enfin 2 cuillères à soupe de poudre de bicarbonate. Mélangez le tout et voilà pour quelques centimes d'euro un produit qui va grandement faciliter le nettoyage de votre voiture. Pour que le résultat soit parfait, nous vous conseillons d'abord de passer un rapide coup de jet d'eau sur la carrosserie histoire de la débarrasser de la poussière.

Ensuite vous n'aurez plus qu'à asperger de votre mixture chaque surface à nettoyer puis de passer dessus avec un chiffon microfibres. La différence sur la carrosserie est impressionnante tant cette dernière retrouve vite toute sa brillance. Sur les roues et les jantes, utilisez le même procédé mais avec une petite brosse ou une brosse à dents cette fois. La noirceur va disparaître au profit d'un joli gris métallique.

Le savon noir mélangé à l'eau et au bicarbonate permet également de nettoyer l'intérieur de la voiture sans trop d'efforts. De la planche de bord aux vitres en passant par les sièges, la saleté ne lui résiste pas. Une fois le grand nettoyage terminé, un petit rinçage à l'eau claire permettra d'enlever les éventuelles traces. Sans avoir eu besoin de vous fatiguer à frotter énergiquement, votre véhicule brillera comme à ses plus belles heures. Et pour trois fois rien.