Beaucoup d'automobilistes le font devant chez eux, cela peut vous coûter 450 euros

Ce geste d'entretien courant de votre voiture est très encadré par la loi et la note peut être très salée pour ceux qui ne la respectent pas.

C'est souvent au printemps que les automobilistes se souviennent qu'une voiture ça se nettoie. Il faut dire qu'à la sortie de l'hiver, nos autos portent les stigmates des longs mois d'intempéries pendant lesquelles elles ont été confrontées au froid, à la pluie, au gel et parfois à la neige. A l'arrivée des beaux jours, les stations de nettoyage se remplissent et il faut parfois attendre son tour pendant plusieurs dizaines de minutes. Toutefois, tous les Français ne privilégient pas les rouleaux ou le lavage haute pression pour enlever les traces de saleté sur leur voiture, nombreux sont ceux qui préfèrent nettoyer carrosserie, vitres et roues eux-mêmes afin de faire des économies.

Dans une station de lavage, la prestation coûte souvent entre 5 et 15 euros selon la formule choisie. C'est moins cher de le faire soi-même, mais cela demande un petit peu plus de temps, une sacrée quantité d'eau - en moyenne 300 litres - et du savon. Mais ce qu'ignorent de nombreux automobilistes, c'est que le nettoyage d'un véhicule est très encadré par la loi et qu'on peut vite regretter de ne pas avoir accepté de dépenser une dizaine d'euros dans une structure dédiée au lavage de voitures. En France, le fait de nettoyer sa voiture devant dans la rue est interdit depuis 1979, et ce même si vous le faites devant votre garage, votre portail ou dans la rue à partir du moment où cela donne sur la voie publique.

Sortir son jet d'eau et son éponge lors d'une belle journée du mois de mai pour refaire une beauté à sa voiture peut coûter 450 euros d'amende. La loi va même beaucoup plus loin puisque, s'il est prouvé que l'eau rejetée dans les sols contient des produits polluants (huile moteur, hydrocarbures, détergents…), le responsable risque une peine de prison de 2 ans et une amende de 75 000 euros. Il n'y a donc pas que lors des périodes de sécheresse, quand l'utilisation de l'eau doit être réduite drastiquement et réservée aux activités essentielles (consommation, douches…), que le fait de nettoyer sa voiture est prohibé. Il faut dire que l'activité n'est pas très écologique.

Pour protéger l'environnement, il est bien plus sage de se rendre dans une station de lavage équipée pour récupérer et traiter les eaux sales. La consommation d'eau pour un lavage y est d'ailleurs bien moins grande, souvent divisée par six ou par deux, selon que l'on nettoie son véhicule avec un jet haute pression (50 litres) ou avec les rouleaux (160 litres), ce qui réduit le gaspillage d'une ressource précieuse pour l'humanité. Une autre solution est de privilégier les sociétés qui proposent le lavage "à sec" (ou "sans eau"), beaucoup plus éco-responsable. Et au-delà du fait de protéger notre planète, arrêter de laver son véhicule devant chez soi peut quand même vous éviter une grosse amende à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas.