Quelques cuillères de cette poudre suffisent, toutes les taches des sièges de voiture disparaissent sans frotter

Le nettoyage des sièges de voiture devient un jeu d'enfant avec ce produit naturel méconnu.

Nettoyer l'intérieur de sa voiture n'a jamais rien de très fun. Mais certaines tâches sont quand même moins barbantes que d'autres. Comme par exemple celle de passer l'aspirateur. En quelques minutes, sans avoir à dépenser trop d'énergie, le résultat est bien visible. Surtout quand on le fait à la fin des vacances estivales après que des milliers de grains de sables se sont incrustés un petit peu partout dans l'habitacle. D'autres "opérations" de nettoyage sont en revanche beaucoup moins motivantes. A tel point que de nombreux automobilistes les repoussent toujours un peu plus.

C'est le cas quand il s'agit de s'attaquer aux sièges et aux banquettes. La perspective de devoir frotter fort avec une éponge pour obtenir un résultat incertain n'est pas très alléchante. Il existe pourtant une astuce méconnue qui permet d'enlever les taches très facilement, y compris les plus tenaces. Et pour opérer, même pas besoin d'éponge, ni de chiffon, ni même d'un quelconque liquide. Un produit naturel peut à lui tout seul redonner un aspect neuf à tous les tissus de votre véhicule.

© khunkornStudio - stock.adobe.com

Il s'agit de la Terre de Sommières, laquelle tire son nom d'une ville située à côté de Montpellier où elle a été découverte au XIXème siècle. Réputée pour son efficacité à l'intérieur de la maison (moquettes, tapis, canapés, textiles...), cette poudre argileuse très fine est également précieuse pour nettoyer les sièges de voitures. Extrêmement absorbante, elle élimine toutes les taches liquides, même les plus grasses. Avec un avantage non négligeable, celui de le faire sans efforts ! Il suffit en effet de saupoudrer la Terre de Sommières sur la tache à éliminer et de laisser agir quelques heures. Plus la trace est ancienne, plus il est recommandé de laisser longtemps le produit.

Pas besoin de frotter ni de laver donc, seulement d'aspirer la poudre à la fin de l'opération. Le résultat est remarquable parce que toutes les auréoles incrustées dans les tissus disparaissent normalement du premier coup. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recommencer l'opération sur les taches les plus persistantes. Pour reprendre le slogan d'une célèbre société d'assurances, la Terre de Sommières présente l'avantage d'être efficace et pas chère. Pour s'en procurer, il suffit de se rendre en grandes surfaces ou dans un magasin de bricolage où son prix moyen au kilo flirte avec les 10 euros. Une fois adoptée il devient difficile de s'en passer, et le nettoyage des sièges et banquettes de voiture n'est alors plus une corvée.