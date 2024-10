Peugeot, Citroën, Fiat... Toutes ces voitures ont un grave défaut - de nombreux automobilistes doivent vite prévenir leur garagiste

Plusieurs modèles de voitures de grandes marques font l'objet d'un rappel en raison d'un problème grave au niveau de la direction.

Tous les automobilistes le redoutent. Pourtant, les rappels de voitures sont monnaie courante dans le monde de l'automobile. Récemment, l'ancienne marque d'airbags Takata, qui a notamment équipé Citroën pendant de longues années, et les moteurs 1.2 PureTech de Peugeot ont beaucoup fait parler d'eux et contraints de très nombreux propriétaires de voitures à passer par la case garage. Malheureusement, d'autres sont concernés par un nouveau rappel publié le 27 septembre sur le site gouvernemental Rappel Consommateurs. Et il concerne encore une fois le groupe Stellantis.

Cette fois, ce sont plusieurs constructeurs de la société franco-italo-américain qui sont visés. Peugeot, Opel, Fiat, Citroën, autant de marques rattrapées pour un problème lié à la direction du véhicule. Rappel Conso explique qu'"une fissure située à l'intérieur du moteur de direction assistée électrique du rack de direction peut provoquer le détachement de pièces en plastique de la roue à vis sans fin. Cela peut entraîner un blocage de la direction, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures." Quels sont les modèles concernés par ce défaut de fabrication ?

La voiture la plus vendue en France pour commencer : la Peugeot 208 de deuxième génération. Mais aussi les Opel Corsa et Mokka, la Fiat 600 ainsi que la Citroën DS3 Crossback. Si vous possédez l'un de ces modèles, vous n'aviez peut-être pas prévu de le faire, mais il se pourrait bien que vous soyez obligés de ramener rapidement votre véhicule en concession. Pour le savoir, voici les dates de fabrication de ces voitures problématiques qui ont en commun d'être récemment sorties d'usines.

entre le 12 avril et le 5 juin 2024 pour la Peugeot 208

entre le 9 avril et le 18 mai 2024 pour les Opel Corsa et Mokka

entre le 5 avril et le 9 mai 2024 pour la Fiat 600

entre le 9 avril et le 17 mai 2024 pour la DS3 Crossback



Si jamais vous avez fait dernièrement l'acquisition de ces véhicules neufs, il est fortement recommandé de prendre rapidement contact avec votre concessionnaire pour fixer un rendez-vous chez le garagiste. La réparation de la direction de votre auto sera à la charge du constructeur. Cela ne vous coûtera donc rien, du moins seulement un peu de votre temps mais la sécurité doit passer avant tout.