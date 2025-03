Comment faire disparaître facilement les traces sur la carrosserie de votre voiture - cette astuce coûte moins d'1 euro

Ce mélange facile à faire et presque gratuit fait des miracles sur la carrosserie des voitures.

Il est difficile, allez disons-le même impossible, de garder sa voiture comme neuve. Même les automobilistes les plus maniaques n'y parviennent pas totalement. Un peu comme une nouvelle paire de chaussures, l'état impeccable d'un véhicule sorti d'usine est particulièrement éphémère. Et on ne parle pas seulement de la saleté qui s'imprègne partout - sur la carrosserie, les roues, les vitres – au fil des kilomètres. Pour ce genre de désagréments, un bon lavage peut suffire, jusqu'au prochain… Malheureusement, d'autres traces, plus coriaces, viennent rappeler que sur les voitures, comme sur les humains, le temps laisse des marques de son passage.

Mais il ne faut pas désespérer ! Il existe quelques astuces pour redonner à son auto tout son éclat sans avoir à casser son livret A chez le carrossier. Si vous utilisez régulièrement votre voiture, il est fort à parier que sa carrosserie présente ici et là quelques impacts. Sans parler des gros dégâts, qui nécessitent généralement un passage au garage, il est tout à fait envisageable de réparer soi-même de nombreuses petites imperfections sans se ruiner. C'est le credo de Jonathan Coni, star des petites astuces pas chères sur les réseaux sociaux. Dans l'une de ses nombreuses vidéos, il dévoile une recette pour faire disparaître très facilement toutes les traces de frottement de votre voiture.

© 123RF

S'il vous arrive de frotter légèrement la carrosserie de votre véhicule, en le rentrant dans le garage par exemple, n'attendez plus pour agir ! Quelques secondes suffisent pour préparer la mixture avec des produits que l'on a tous à la maison. Dans un récipient, un verre par exemple, il faut verser une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et deux cuillères à soupe d'eau. Difficile de faire plus économique, ça ne coûte même pas 1 euro, soit environ dix fois moins que les produits que l'on trouve en grandes surfaces. Une fois les trois ingrédients versés dans le récipient, mélangez-les et vous obtiendrez une pâte de couleur blanche.

Gros avantage de cette astuce, son application est aussi simple et rapide que sa préparation. Il faut appliquer la pâte sur les traces puis les badigeonner avec un chiffon micro-fibres. Toutes les traces noires disparaissent sans avoir à frotter fort. En un rien de temps la carrosserie retrouve tout son éclat. Il est même possible d'atténuer les petites rayures en surface en procédant de la même manière. Un petit lifting à prix cassé, que demander de plus ?