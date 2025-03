Il est encore temps de faire ce geste simple : il peut vous éviter une dépense importante cet été

Ce geste surprenant avant l'arrivée des premières chaleurs peut vous faire économiser des centaines d'euros.

On n'y fait pas vraiment attention, mais certaines fonctions sur les voitures sont saisonnières. Prenons l'exemple du mode dégivrage de la lunette arrière. Très utile l'hiver pour faire fondre rapidement le givre, il ne sert à rien durant l'été. Il arrive donc que certains systèmes restent inactifs pendant de longs mois. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne pas les solliciter n'aide pas à les préserver dans le temps. C'est même souvent tout le contraire ! Voilà pourquoi, avant que les premières grosses chaleurs n'arrivent en France, il vous reste un peu de temps pour faire un petit geste inhabituel au mois de mars mais qui peut vous éviter un passage au garage pendant les "grandes vacances".

De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'allumer la climatisation… même quand il fait froid ! L'idée de vouloir rafraîchir l'habitacle d'une voiture quand il ne fait pas chaud peut sembler étrange. Mais c'est en réalité indispensable pour ne pas endommager ce système assez complexe qui permet d'obtenir une température confortable lorsque le soleil tape fort à l'extérieur. Le bon fonctionnement de la climatisation repose sur un fluide réfrigérant qui circule dans le circuit et lubrifie les joints et les composants du système. Si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs mois, ces joints peuvent se dessécher et provoquer des fuites. Résultat ? Votre clim peut être hors-service au moment où vous en aurez le plus besoin.

© Andrii - stock.adobe.com

Élément clé de la climatisation, le compresseur a lui aussi besoin d'être sollicité régulièrement pour éviter de se gripper. Sans cela, il peut se bloquer et nécessiter un remplacement, une opération qui, en fonction des modèles de voitures, peut coûter entre 500 et 1 500 euros ! Moins problématique mais néanmoins embêtant, l'accumulation d'humidité dans les conduits de ventilation favorise la prolifération de bactéries et de moisissures. C'est ce qui explique parfois ces mauvaises odeurs lorsque l'on rallume la clim après des mois d'inactivité.

Alors, que faire pour éviter ces désagréments ? Rien de plus simple : allumez votre climatisation au moins 10 à 15 minutes une fois par mois même en plein cœur de l'hiver. Vous pouvez en profiter pour désembuer plus rapidement votre pare-brise, une fonction très utile en saison froide. Ce petit réflexe vous permettra de préserver l'efficacité de votre climatisation et d'éviter des frais imprévus à l'arrivée des beaux jours.