Cet objet curieux permet de décoller facilement les insectes des voitures – il ne coûte rien

Cette méthode gratuite est particulièrement efficace pour enlever les traces d'insectes écrasés sur les voitures.

Tous les étés, c'est la même chose : les cadavres d'insectes s'entassent sur la carrosserie et les phares de nos voitures. Impossible d'y échapper, surtout lorsque l'on doit effectuer des trajets sur des voies rapides et a fortiori des autoroutes. Pour les enlever, mieux vaut ne pas trop attendre car le nettoyage s'avère plus compliqué lorsque les résidus d'insectes sèchent. Mais même en s'y prenant tôt, l'opération est souvent fastidieuse et il faut la répéter plusieurs fois pendant l'été, si bien que même les automobilistes les plus maniaques finissent par se décourager.

Il existe pourtant une méthode simple pour se débarrasser sans effort de toutes ces traces d'insectes écrasés. Pour cela, nul besoin d'acheter des produits de nettoyage en magasin. Ils coûtent souvent assez cher et utilisent des solutions chimiques qui peuvent attaquer la peinture. Il est possible d'éliminer les insectes de votre voiture sans l'endommager en utilisant un produit qui est non seulement plus respectueux de l'environnement que les solutions de nettoyage commerciales, mais qui est également gratuit et peut être trouvé dans la plupart des supermarchés. De quoi s'agit-il ? Des filets en polyéthylène, utilisés pour protéger les fruits fragiles, comme les mangues, les fraises ou les oranges.

© 123RF

Pour nettoyer votre voiture avec ce produit, il vous suffit de passer le filet sur une éponge humide – sans jamais utiliser le côté abrasif vert ! -, puis de le passer sur toutes les zones incrustées d'insectes. Le polyéthylène a une texture en mousse qui permet de frotter en douceur sur les traces sans rayer la peinture. C'est assez abrasif pour décoller les insectes incrustés, mais suffisamment doux pour ne pas abîmer le vernis. Les trous du filet permettent de retenir les insectes décollés et d'éviter qu'ils soient simplement étalés sur le pare-choc, les phares ou les rétroviseurs. Et sa texture souple est adéquate pour atteindre facilement toutes les zones irrégulières de la carrosserie.

Cette astuce méconnue a l'avantage d'être efficace, simple et de ne rien coûter puisqu'il est possible de récupérer des filets en polyéthylène en faisant ses courses. Pour les automobilistes, plus besoin d'attendre la fin de l'été pour retrouver une voiture débarrassée des traces d'insectes. Répéter l'opération plusieurs fois pendant la saison chaude devient beaucoup moins pénible.