Votre voiture fait ce petit bruit au démarrage ? Il ne faut surtout pas l'ignorer

Si vous entendez un petit grincement lorsque vous démarrez votre voiture, il est probable qu'un passage au garage s'impose.

Un petit bruit inhabituel en voiture n'est jamais bon signe. Surtout lorsqu'il intervient dès le démarrage. Faut-il s'en inquiéter ? Pas toujours, mais il est préférable de ne pas l'ignorer, car il peut indiquer un problème avec de graves conséquences. Un son intrigant peut signaler de nombreuses choses et il est difficile pour la plupart des automobilistes de savoir exactement à quoi il correspond. Un petit bruit au démarrage ne fait par exemple pas directement penser à un problème de freins. C'est pourtant un signal qu'ils sont peut-être défectueux.

Il existe plusieurs symptômes pour nous alerter qu'il est temps de changer les plaquettes de freins de son véhicule. Le plus facile à détecter, c'est lorsque les distances de freinage sont plus grandes que d'habitude. Cela signifie que les plaquettes sont trop usées ou que les disques sont abîmés. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un avertissement à prendre très au sérieux. Mais un bruit de frottement doit également vous mettre sur cette piste.

© Stasiuk - stock.adobe.com

Quand les plaquettes de freins arrivent en fin de vie, un témoin métallique intégré au mécanisme commence à frotter contre le disque. Il ne s'agit pas d'une défaillance mais d'un signal sonore voulu par les constructeurs automobiles pour prévenir que les freins ne sont plus en bon état. Une manière "mécanique" de faire comprendre au conducteur qu'il est temps de les remplacer.

Ce bruit, beaucoup d'automobilistes le remarquent sans vraiment s'en inquiéter. S'il revient régulièrement, voire devient plus présent au fil des trajets, il ne faut pas tarder à faire contrôler les freins. Il en va de la sécurité des passagers, mais aussi de l'usure du mécanisme. Faire changer ses plaquettes de freins dans un garage coûte le plus souvent entre 200 et 400 euros, mais s'il faut également remplacer les disques, la facture va plus que doubler.

Et si le bruit est ponctuel, pas de panique : l'humidité ou la poussière peuvent en être la cause surtout si l'auto a "dormi" dehors. Les plaquettes de freins frottent alors dessus à la première utilisation, ce qui provoque un grincement qui disparaît tout seul après quelques mètres. Au moindre doute, prévoir un contrôle chez un garagiste reste la meilleure solution. Les spécialistes recommandent de faire changer les plaquettes de freins tous les 30 000 à 70 000 kilomètres, et la conduite en ville accélère grandement leur usure.