Cette erreur fréquente peut provoquer l'éclatement des pneus sous la chaleur

De nombreux automobilistes font la même erreur au moment de gonfler les pneus de leur véhicule en prévision des longs trajets estivaux.

Les vacances d'été approchent à grands pas et c'est le moment pour les automobilistes de vérifier leur voiture avant de s'élancer sur les autoroutes. Il est toujours plus prudent avant d'effectuer un long trajet de procéder à un petit check-up que l'on peut facilement faire soi-même – contrôler les niveaux de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, du lave-glaces - ou alors dans un garage pour s'assurer du bon état des plaquettes de frein ou du système de climatisation. Mais il y a une autre vérification à ne surtout pas négliger avant de parcourir des centaines de kilomètres sur l'asphalte : la pression des pneus.

Contrôler la pression de ses pneus c'est bien, mais bien le faire c'est mieux. L'été, les pneus sont soumis à des températures extrêmes qui font sensiblement varier leur pression. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, après avoir conduit sous une forte chaleur la pression de vos pneus est plus forte. C'est une loi de physique assez simple : lorsqu'il fait chaud, l'air à l'intérieur de vos pneus se dilate, ce qui augmente la pression. Il n'est donc pas rare de rouler avec des pneus trop gonflés lors de la période estivale.

© 123RF

C'est sans doute à cause de ce phénomène que certains conducteurs font une erreur au moment de de se rendre à la station de gonflage. De nombreux automobilistes pensent faire preuve de bon sens en sous-gonflant légèrement leurs pneus, croyant qu'avec la montée des températures la pression augmentera naturellement. C'est une idée reçue tenace, mais assez dangereuse. Car si la pression des pneus varie effectivement avec la température - environ 0,1 bar pour chaque variation de 10 degrés -, cela ne signifie en aucun cas qu'il faut volontairement rouler sous les recommandations du constructeur.

Un pneu sous-gonflé chauffe beaucoup plus vite en roulant, surtout sur des routes déjà brûlantes. Ce phénomène accroît les risques d'éclatement, réduit l'adhérence, augmente la consommation de carburant et accélère l'usure du pneu. En cas de forte chaleur, ces effets sont démultipliés, rendant la conduite moins sûre et plus dangereuse.

Quelle est la bonne pratique à adopter ? Il faut d'abord toujours vérifier la pression des pneus à froid, lorsque le véhicule n'a pas roulé depuis au moins deux heures, ou après avoir parcouru moins de 3 kilomètres. Ensuite, peu importe la saison, il est important de suivre scrupuleusement les indications du constructeur - souvent visibles sur la portière du conducteur - même en période de canicule.

S'il est indiqué que vous devez gonfler vos pneus à 2.8 bars, ne vous dites pas que 2.5 sera suffisant parce que la pression augmentera naturellement du fait de la chaleur. Les valeurs indiquées par le constructeur tiennent déjà compte du fait que les pneus vont chauffer en roulant et que la température ambiante peut varier. Ce sont donc celles à suivre en toutes circonstances pour voyager le plus sereinement possible.