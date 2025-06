Ce jeu pour enfants permet aussi de nettoyer l'intérieur de sa voiture en un temps record

Ce produit qui fait le bonheur des enfants est particulièrement pratique pour enlever les saletés incrustées dans les voitures.

Quand il s'agit de nettoyer l'intérieur de sa voiture, on pense tout de suite à sortir son aspirateur, ses lingettes et son chiffon microfibre. Mais malgré tous ces accessoires d'entretien, certaines zones restent toujours difficiles à dépoussiérer. Par exemple dans les coutures des sièges et des banquettes, dans les recoins du tableau de bord, au niveau des grilles d'aération… Et à force de mal le faire, ces endroits accumulent toujours plus de saletés. Peu d'automobilistes le savent, mais il existe un produit étonnant pour nettoyer efficacement et rapidement l'intérieur de sa voiture : le slime.

Oui, on parle bien de ce gel visqueux qui aujourd'hui encore fait la joie des plus jeunes. Souvent associé aux jeux d'enfants, le slime est en réalité un excellent allié pour attraper la poussière et les miettes incrustées dans les zones difficiles d'accès d'une voiture. Bien que largement utilisé en Asie ou aux États-Unis, ce produit reste encore assez confidentiel en France alors qu'il peut réellement faire gagner du temps et améliorer le rendu d'un nettoyage intérieur.

© 123RF

Il agit comme une pâte adhésive qui épouse parfaitement les formes irrégulières, ce qui lui permet de déloger tous les résidus qu'il est presque impossible d'atteindre avec un chiffon ou un aspirateur. Son utilisation est très simple : on applique le slime en appuyant légèrement sur les surfaces à nettoyer, puis on le retire doucement, en emportant avec lui toutes les saletés. Il ne laisse pas de trace à condition de ne pas appuyer trop fort dessus, ce qui en fait un accessoire très pratique pour un nettoyage rapide.

Il est possible de réutiliser le slime plusieurs fois tant qu'il reste propre. Mais il faut penser à bien le conserver dans une boîte hermétique pour éviter qu'il ne sèche. Il ne convient en revanche pas aux surfaces chaudes ou humides. Cette méthode de nettoyage assez surprenante reste bon marché puisque l'on peut trouver un pot de slime nettoyant à partir de 5 à 10 euros dans certains magasins auto, et un seul pot peut durer plusieurs semaines voire mois selon l'usage. C'est une petite dépense pour un nettoyage efficace et presque sans efforts. Une astuce qui mérite vraiment d'être connue.