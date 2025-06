Ils ont roulé 100 000 km avec ces SUV puis les ont entièrement démontés : voici les plus fiables

Un test d'endurance ambitieux a été mené sur une trentaine de modèles SUV. Après 100 000 kilomètres, que révèle un démontage complet ? Certains s'en sortent bien mieux que d'autres.

C'est la question qu'on se pose souvent à l'achat d'un véhicule d'occasion ou neuf, ou au fil des kilomètres parcourus avec sa fidèle voiture : est-il fiable ? Pour y répondre, de nombreux tests sont réalisés par les marques mais aussi par des experts. C'est le cas également du magazine allemand Auto Bild, avec la complicité de Dekra connu en France comme un des principaux centres de contrôle technique.

Ils ont ainsi récupéré une trentaine de modèles SUV parmi les plus vendus en Europe et ont inspecté des véhicules ayant tous dépassé la barre fatidique des 100 000 kilomètres. Renault Captur et Kadjar, Volkswagen T-Cross ou Tiguan, Seat Ateca, Skoda Kodiaq, Peugeot 2008 et 3008, Citroën C4 Cactus... Ils sont passés à l'étape du démontage pour inspecter les éléments d'usure. Moteurs, boite de vitesse mais aussi habitacle ou siège, rien n'a été laissé au hasard.

L'objectif ? Détecter les éventuels défauts et faiblesses passés inaperçus lors d'une utilisation normale, et compiler les résultats dans un classement actualisé chaque année et reflétant la fiabilité à long terme de ces SUV prisés des automobilistes européens.

Parmi la trentaine de modèles testés, certains s'en sortent mieux que d'autres. À la dernière place, on retrouve le Subaru XV avec de nombreux problèmes comme un embrayage usé, des pistons fondus ou encore de la corrosion au niveau du châssis. L'Audi Q3 n'est guère mieux loti avec plusieurs défauts constatés (sonde lambda, refroidisseur de recyclage des gaz d'échappement, transmission).

En queue de peloton également, certains SUV français déçoivent. Le Citroën C4 Cactus (31e ex-aequo) a souffert de soucis de transmission et d'allumage, tandis que le démontage a révélé des traces de rouille et de frottement inquiétantes. Le Renault Captur (28e) présente lui aussi quelques faiblesses comme un siège conducteur abîmé, un boîtier de filtre à air encrassé et des débuts de corrosion. Et ce n'est pas tout !

Le Renault Kadjar (24e) et le Peugeot 2008 (17e) s'en sortent mieux, avec peu ou pas de pannes et une usure plus limitée. La Peugeot 3008 Hybrid4 se classe même dans le top 10 (9e), sans aucun dysfonctionnement majeur hormis un très léger suintement d'huile au niveau de la transmission, quelques débuts de corrosions sur des soudures à l'avant. Auto-Bild note que l'état des pistons et cylindres, de la commande des soupapes et de l'ensemble du système mécanique est également irréprochable.

Mais alors, quels sont les grands gagnants de ce test d'endurance ? Le Seat Ateca arrive en tête, devant le Volkswagen T-Cross, tous deux en version essence TSI et le Mazda CX-5. Suivent le Kia Sportage et le Volvo XC60 ex-aequo à la 4e place. Ces SUV ont brillé par leur fiabilité, encaissant les 100 000 km sans sourciller ou presque. Les deux premiers affichent seulement quelques traces de corrosion inoffensives selon les experts qui soulignent plutôt la très belle performance du Kia Sportage plus ancien et qui semble tourner comme une horloge. A prendre en compte si vous cherchez un SUV fiable...