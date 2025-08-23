Vos essuie-glaces font souvent ce bruit agaçant ? Il est facile d'y remédier sans rien dépenser

Pas besoin d'acheter de nouveaux essuie-glaces dès qu'ils grincent. Il existe des solutions simples pour régler le problème.

C'est un bruit désagréable que connaissent tous les automobilistes. Il se met à pleuvoir sur la route, vos essuie-glaces se déclenchent, et un son strident vient incommoder vos oreilles. Ce signal signifie qu'il est temps d'agir. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous précipiter chez le premier marchand venu, ni passer commande sur internet. Avant de dépenser une dizaine d'euros pour acheter des balais d'essuie-glaces tout neufs, il existe plusieurs façons de leur donner une seconde vie.

Pour commencer, il est essentiel de s'assurer que le pare-brise de votre auto est parfaitement propre. Un pare-brise sale, qu'il soit couvert de poussière, d'insectes ou de textures collantes, augmente la friction des essuie-glaces sur la vitre et provoque des bruits désagréables. Il convient donc de nettoyer régulièrement le pare-brise de son véhicule avec un produit pour vitres adapté. Cette étape toute simple peut permettre de faire disparaître les bruits de frottement qui vont souvent de pair avec un nettoyage inefficace.

© Siravich Vetsompong - stock.adobe.com

Si un pare-brise parfaitement lavé ne suffit pas à faire disparaître le grincement des essuie-glaces, alors le problème peut venir de la saleté incrustée sur les lames en caoutchouc des balais. Pour les décrasser, rien de mieux que du vinaigre blanc. Versez-en quelques gouttes sur un chiffon propre puis frottez avec précaution les lames pour ne pas les abîmer. Il est conseillé de nettoyer régulièrement ses balais d'essuie-glaces mais assez peu d'automobilistes le font. Si jamais le bruit persiste après cette étape, c'est qu'il est sans doute temps de changer vos essuie-glaces.

Une dernière vérification est néanmoins nécessaire. Il arrive que les essuie-glaces soient mal positionnés, ce qui peut entraîneur une pression inadaptée sur le pare-brise. Dans ce cas, il est possible de les régler pour éviter qu'ils ne frottent trop sur la vitre. Si le problème de grincement n'est toujours pas résolu après cela, il ne fait plus de doute que vos balais d'essuie-glaces sont trop usés, ce qui se traduit le plus souvent par des fissures sur les lames en caoutchouc. Il n'y a alors plus d'autre alternative que de les changer. Une action qu'il est recommandée de faire environ tous les ans.