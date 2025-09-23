Cette amende surprend les conducteurs qui ne lavent pas régulièrement leur voiture

De nombreux automobilistes négligent la propreté de leurs voitures, ce qui peut coûter cher.

Il vous est sans doute déjà arrivé de conduire une voiture sale, que ce soit à la fin de l'été après avoir roulé plusieurs centaines de kilomètres ou en plein hiver quand la météo est mauvaise. A moins d'être un maniaque de la propreté, le premier réflexe n'est pas toujours de l'emmener immédiatement à la station de lavage – ce qui a un coût – ou de la rincer devant chez soi. Pour beaucoup de conducteurs, la saleté déposée sur leurs véhicules n'a rien de très gênant si ce n'est pour l'esthétisme.

Pourtant, il est intéressant de s'intéresser à ce que la loi prévoit réellement à ce sujet. En pratique, le Code de la route n'interdit pas de circuler avec une voiture sale. Il impose en revanche que certains éléments essentiels restent visibles et en bon état de fonctionnement. Cela concerne notamment les vitres, les feux et les plaques d'immatriculation. Si la saleté gêne la visibilité du conducteur ou rend l'identification de la plaque impossible alors le problème dépasse la simple apparence et peut poser un vrai risque pour la sécurité.

© Adobe Stock

Ce n'est donc pas les traces de boue, d'insectes ou de fientes d'oiseaux qui posent problème mais le fait qu'elles puissent limiter la vision du conducteur ou empêcher la lecture des plaques par les forces de l'ordre ou les radars automatiques. C'est dans ces situations précises que des sanctions peuvent être appliquées. Une plaque d'immatriculation illisible peut valoir, comme le stipule l'article R317-8 du Code de la route, une amende de 135 euros. Des feux inefficaces en raison de plastiques trop sales ou un pare-brise obstrué peuvent également conduire à une contravention d'un montant de 68 euros cette fois.

En revanche, vous ne courrez aucun risque si la carrosserie ou les plastiques sur le bas de caisse sont sales tant que les éléments cités plus haut, indispensables pour la sécurité, sont propres. Mais gardez tout de même à l'esprit que la saleté, la boue et le sel peuvent abîmer la peinture de votre véhicule et provoquer de la corrosion sur le long terme. Il est donc important de laver régulièrement sa voiture, pas seulement pour éviter de se faire verbaliser.