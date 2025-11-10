Appel aux automobilistes : mieux vaut laisser sa voiture au garage en fin de semaine

Mieux vaut laisser sa voiture au garage le temps que ce phénomène se dissipe.

Les frileux seront ravis (les observateurs du changement climatique beaucoup moins !), la météo leur réserve une belle surprise pour cette fin de semaine avec l'arrivée d'un flux d'air chaud venu du sud. Les températures grimperont jusqu'à des niveaux dignes d'une fin septembre, avec localement 25°C dans le Sud-Ouest. Une météo clémente idéale pour profiter de belles balades automnales à pied ou à vélo.

Tout le monde ou presque sera concerné : selon les prévisions de La Chaîne Météo, le pic de douceur est attendu entre mercredi et vendredi, avec des températures remarquables pour une mi-novembre. Dans le Sud-Ouest, les thermomètres pourraient afficher jusqu'à 25 à 27°C dans certaines vallées, des valeurs dignes d'une fin septembre. À Bordeaux, on devrait atteindre les 22°C. Plus au nord, Lyon et Paris devraient enregistrer 18°C, Clermont-Ferrand, Bourges et Orléans 20°C. Des niveaux de 6 à 10°C supérieurs aux moyennes de saison.

L'occasion est belle de laisser la voiture au garage, surtout que cette douceur s'explique et s'accompagne d'un phénomène honni des automobilistes : un fort vent de sud qui pourrait amener du vent du Sahara. Comme le soulignait Sébastien Thomas, présentateur météo sur France 2, dimanche soir dans son bulletin, le phénomène devrait bien être de retour sur la France. Mais à quelle date ?

Le flux de sud arrivera à partir de mercredi. © La Chaine Météo

"Jeudi et vendredi, le vent se renforcera encore, on pourrait même avoir à partir de jeudi en milieu de journée des poussières du Sahara dans les rues des villes. Attention où vous garez votre voiture, ne soyez pas surpris si elle est un peu orange", concluait le présentateur. Méfiance donc, mieux vaudra être vigilant jeudi sur l'endroit où vous garez votre voiture. Le phénomène reste rare mais il est désormais bien connu. Il peut recouvrir les voitures d'une fine pellicule ocre difficile à nettoyer.

Face à cette arrivée de sable, le plus sage sera donc de laisser son véhicule stationné à l'abri le temps que cet épisode se dissipe. D'autant que le nettoyage d'une carrosserie ou d'un pare-brise recouvert de sable réclame quelques précautions. Il faudra d'abord attendre patiemment que le nuage de poussières se disperse avant d'envisager tout nettoyage.

Ensuite seulement, vous pourrez retirer le sable en douceur sans frotter, au risque de rayer la peinture ou le verre. Un lavage manuel avec des outils adaptés comme un jet à haute pression est recommandé, en évitant absolument les rouleaux automatiques des stations qui pourraient contenir des particules abrasives.

Si le nettoyage de votre véhicule peut attendre la fin de cet épisode, il conviendra tout de même de rincer soigneusement le pare-brise avant de prendre la route. Conduire avec une visibilité réduite à cause d'un dépôt de sable pourrait en effet vous valoir une amende de 68€. On oublie aussi le nettoyage à grandes eaux devant son domicile : une telle pratique est interdite et peut vous coûter jusqu'à 450 euros d'amende.