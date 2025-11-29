"J'étais persuadé que la virgule était mal placée" : un automobiliste reçoit une facture de 13 000 euros pour une réparation de toit ouvrant

Un automobiliste a reçu une facture de plus de 10 000 euros pour ce qu'il imaginait être une simple réparation.

En plus des technologies hybrides ou électriques, nos voitures modernes contiennent de plus en plus d'électronique embarquée. Les aides à la conduite sont les plus remarquées, notamment les systèmes d'aide au stationnement comme les caméras de recul. Les écrans tactiles sont aussi souvent plébiscités alors que des éléments de confort comme les rétroviseurs chauffants et rétractables automatiquement sont désormais des équipements standard.

Hélas, il peut arriver qu'ils tombent en panne ! Et la facture peut alors être salée, voire atteindre des sommets équivalents à un changement de pièce mécanique. Un automobiliste en a eu la mauvaise surprise...

Mark Hilts, un habitant de Newmarket dans la province de l'Ontario au Canada, a ainsi connu une sacrée mésaventure. Tout a commencé suite à la panne du système d'ouverture de son toit ouvrant. "Ma femme était sortie avec le véhicule et il faisait beau, alors elle a ouvert le toit ouvrant, mais quand elle est rentrée à la maison et a essayé de le fermer, il ne voulait pas se fermer", a-t-il confié à la chaîne CTV News.

Mark Hilts a donc fort logiquement emmené sa voiture chez son concessionnaire pour y faire inspecter le système de toit ouvrant. Un employé de la marque lui a alors montré que le toit ouvrant semblait avoir un problème de blocage du côté conducteur et qu'il y avait une torsion du cadre entourant la vitre. L'employé a poursuivi en expliquant qu'il fallait fondamentalement remplacer tout le toit... avant de lui envoyer la facture : 22 520 dollars canadiens, soit plus de 13 000 euros !

"J'étais persuadé que la virgule était mal placée", a réagi notre malheureux automobiliste. "Ce n'est qu'un morceau de verre qui s'ouvre. Comment un toit ouvrant peut-il coûter aussi cher ?", s'est interrogé Mark Hilts. "Si un toit ouvrant coûte 22 000 dollars, combien doit coûter le moteur ou la transmission ? Ça doit être le double !" Le véhicule était un modèle très répandu outre-Atlantique, une Toyota Camry XLE 2020, une berline de la marque japonaise qui n'est pas vendue en Europe.

Evidemment, cet automobiliste canadien n'a pas payé la facture ! Le concessionnaire lui a proposé à la place de sceller le toit ouvrant pour un coût de 576 dollars canadiens, un peu plus de 350 euros. Le couple a opté pour cette solution. "Ils ont débranché l'alimentation et l'ont scellé, maintenant nous ne pouvons plus l'utiliser."

Comment expliquer une telle facture, équivalente au prix chez nous d'une citadine bien équipée ? Cela tient à la conception du modèle puisque le toit ouvrant repose sur la vitre panoramique de la Camry. Celle-ci occupe la majeure partie du toit. "Lors de l'inspection de ce véhicule, il a été déterminé qu'il avait subi une déformation du cadre de l'ensemble du toit ouvrant panoramique causée par un facteur externe. Cela a entraîné la nécessité de remplacer l'ensemble du toit ouvrant. Le coût du remplacement reflète la taille de la pièce et la complexité de la procédure de remplacement", a réagi Toyota. L'histoire se finit plutôt bien mais interroge tout de même sur certains équipements de nos voitures modernes.