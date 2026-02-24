Les automobilistes sont prévenus : mieux vaut laisser sa voiture à l'abri mercredi

Les automobilistes doivent le savoir : la fin de semaine verra le retour d'un phénomène particulièrement pénible.

La douceur est temporairement de retour sur la France cette semaine. Si les frileux ou les amoureux du printemps précoce seront heureux, certains d'entre eux pourraient vite déchanter : les automobilistes. Ces derniers devraient au contraire redoubler de vigilance en fin de semaine. Les routes ne sont pas en cause, pas plus que leurs mécaniques.

Ce flux d'air chaud venu du sud s'accompagne cette fois d'un phénomène particulièrement redouté : une pluie de particules fines qui vient se coller sur les carrosseries. La cause est bien connue puisqu'il s'agit de sable du Sahara transporté sur de longues distances par ce flux venu du sud.

Si l'épisode a débuté ce mardi, son pic est attendu mercredi 25 février avant de se prolonger "au moins" jusqu'à vendredi selon La Chaîne Météo. L'agence nous prévient : avec ce vent, "le retour du temps calme et doux en France s'accompagne de la remontée du sable du Sahara cette semaine, surtout pour la journée de mercredi".Trois jours durant lesquels les automobilistes auraient donc tout intérêt à ranger leur véhicule au garage ou au moins à la laisser à l'abri.

Car peu importe la couleur du véhicule, claire ou sombre, le sable va venir salir temporairement la carrosserie, s'inscrustant dans le moindre recoin. N'espérez pas en plus qu'il disparaisse tout seul avec le retour de la pluie, même une grosse averse ne suffirait pas à débarrasser votre véhicule de tous les grains, d'autant que la pluie risque elle aussi d'être chargée en sable.

Il est donc fortement recommandé de ne pas trop tarder avant de laver sa voiture une fois l'épisode terminé. Mais attention, se précipiter serait une erreur. Il faudra d'abord attendre patiemment que le nuage de poussières se disperse avant d'envisager tout nettoyage.

Vient alors la question du comment. Et la réponse est très claire : surtout pas les stations de lavage automatiques à rouleaux ! C'est même l'erreur à éviter absolument. La dizaine d'euros dépensée pourrait en effet revenir beaucoup plus cher, car les rouleaux ne font pas bon ménage avec le sable. Leur frottement avec les grains sur la carrosserie a de fortes chances de causer des rayures sur la peinture, voire sur les vitres. L'éponge et le chiffon sont également à proscrire : ils déplacent les grains et provoquent eux aussi des rayures. Et on oublie le nettoyage à grandes eaux devant son domicile : cette pratique est interdite et peut coûter jusqu'à 450 euros d'amende !

La bonne méthode consiste donc à utiliser un jet d'eau, si possible à forte pression, pour faire partir tous les grains collés sur la voiture, sans hésiter à insister sur toutes les parties du véhicule, y compris celles du bas et sur les roues. Une dernière recommandation : pensez toujours à garder une certaine distance avec votre véhicule quand vous utilisez un jet à haute pression pour ne pas abîmer la peinture ou les joints de portière.

Avant même de penser au nettoyage complet, une précaution s'impose dès la reprise du volant : rincer soigneusement le pare-brise. Conduire avec une visibilité réduite à cause d'un dépôt de sable pourrait en effet valoir une amende de 68 euros.