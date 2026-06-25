Quelle est la température idéale de la clim dans une voiture ? Trop peu de gens la connaissent

De nombreux conducteurs ont tendance à mettre la climatisation sur une température trop froide. Mais y a-t-il une température idéale à respecter ?

Quelle est pour vous la température parfait e pour effectuer un trajet confortable en voiture ? Pour de très nombreux automobilistes, cette bonne température se situe entre 20 et 22 degrés, soit dans la moyenne de celle que l'on trouve dans nos maisons et appartements.

Pourtant, bien régler la climatisation de sa voiture n'est pas si simple. Lorsqu e le mercure dépasse allègrement les 30 degrés , comme c'est le cas ces jours-ci sur la quasi totalité du pays , le réflexe le plus courant est de lancer la clim à une température très basse pour vite refroidir l'air chaud. C'est une erreur à éviter autant que possible .

Car lorsqu'il est trop froid, l'air de la climatisation s 'il est respiré trop longtemps peut avoir des conséquences sur votre organisme, un peu comme lors d'un voyage en avion. Pour ne pas avoir la gorge qui pique et le nez qui coule à cause de la clim, il est important de connaître la règle suivante : l' écart de température entre l'intérieur de votre voiture et l'extérieur ne doit pas dépasser les sept degrés. On dit qu'il doit se situer entre cinq et sept degrés. Il est vrai qu'avec les températures actuelles, parfois égales à 40 degrés, cette recommandation peut sembler surprenante. C'est pourtant la plus sûre pour ne pas s'enrhumer pendant votre trajet.

S'il fait déjà 25 degrés le matin au moment de partir au travail, alors régler la climatisation sur 20 degrés est très correct. Mais quand il fait plus chaud l'après-midi, rafraîchir autant l'habitacle de votre auto accentuera les risques que vous et vos passagers tombiez malade. Si le thermomètre indique 35 degrés, la meilleure température pour votre voiture se situe plutôt aux alentours de 28.

Lors des pics à 40 dégrés, vous pouvez faire une petite exception à la règle pour ne pas régler la température sur 33 – ce qui fait plus penser à un chauffage qu'à une clim – mais gardez toujours en tête qu'il faut toujours régler sa climatisation en fonction de la température extérieure pour éviter au maximum les chocs thermiques.

Sachez aussi qu'il est déconseillé d'activer la climatisation dès le démarrage du véhicule. Le simple fait d'ouvrir les fenêtres pendant quelques minutes, même s'il fait très chaud, suffit à faire baisser la température de quelques degrés grâce à la circulation de l'air. C'est une fois que l'air chaud s'est échappé par les fenêtres que le moment de régler la climatisation à la bonne température est venu.