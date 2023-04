Que signifie le point rouge que l'on trouve sur les pneus - votre sécurité en dépend

Il se trouve sur le flanc des roues et est important pour assurer le bon fonctionnement du véhicule et sa sécurité.

Le pneu est l'un des composants les plus importants dans la conduite des automobiles. Il est responsable de maintenir l'adhérence du véhicule sur l'asphalte, de transmettre au sol la puissance du moteur, d'assurer l'efficacité du freinage et de maintenir la précision lors des changements de direction.

Lors de la production des pneus, les fabricants sont tenus d'afficher sur leurs différents modèles les données les plus importantes pour leur commercialisation ultérieure. Ainsi, à l'aide de chiffres et de codes normalisés, ils certifient les dimensions appropriées pour chaque véhicule, la date de fabrication, la vitesse maximale à laquelle ils peuvent être soumis... Mais il y a d'autres spécifications moins connues qui sont d'une importance vitale pour leur montage correct. Il s'agit de points rouges, parfois aussi en forme de triangle, qui sont visibles sur les flancs du pneu lorsqu'ils sont neufs et qui disparaissent souvent en raison de la décoloration avec l'usage ou simplement lorsqu'ils sont recouverts par la saleté.

Ces points ou triangles rouges ont pour mission de permettre un bon montage de la roue sur la voiture. Plus précisément, ils facilitent l'équilibrage, car ils marquent le point de variation maximale de la force radiale (RFV en anglais), un défaut imperceptible à l'œil et causé par le fait qu'aucun pneu n'est parfait en termes de forme ou de rigidité de sa structure.

De plus, la jante sur laquelle le pneu est monté n'est pas non plus complètement uniforme, et sur certains modèles, elle présente une autre marque au point où son poids est le plus élevé et génère le plus de force centrifuge lorsqu'elle tourne sur son axe. C'est une marque qui, lors du montage du pneu, est prise en compte en même temps que le point rouge où celui-ci est le plus rigide, ce qui permet au mécanicien d'équilibrer mieux l'ensemble à l'aide de contrepoids.

Exemple de contrepoids posé sur la roue pour l'équilibrer © DR

Le bon équilibrage des pneus est très important. D'une part, il élimine les vibrations possibles dans les roues qui affectent le confort de conduite et provoquent une usure anormale et prématurée du pneu. D'autre part, cette rotation défectueuse des roues peut également affecter négativement la marche du véhicule à partir de certaines vitesses et même endommager les éléments de la suspension, tels que les amortisseurs.

Comme ces marques rouges, certains pneus présentent également des marques jaunes. Les points ou triangles de cette couleur indiquent l'endroit où le pneu est le plus léger, ce qui est une autre référence utile lors de l'équilibrage statique en le faisant coïncider avec le point de la jante où se trouve la valve de gonflage, dans le cas où l'on ne dispose pas de la machine équilibreuse présente dans les ateliers spécialisés.

Sur certains modèles de pneus, on peut également observer de petits cercles blancs qui marquent l'endroit de la variation minimale de la force radiale (RFV), c'est-à-dire, contrairement au RFV maximal, la zone où le pneu présente sa plus grande flexibilité. Cependant, cette marque blanche peut prêter à confusion, car d'autres fabricants signalent de la même manière leur approbation en termes de contrôle qualité.

Toutes ces marques ne sont pas obligatoires et leur utilisation lors du montage des pneus dépend des différentes marques. Il est donc conseillé de se renseigner sur leur utilisation correcte en s'adressant directement au fabricant.