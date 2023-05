Le bouton mystérieux des ceintures de sécurité - quelle est sa fonction ?

Elle sauve la vie de millions de personnes chaque jour, mais la ceinture de sécurité continue de garder ses petits secrets.

Aucune voiture avec des passagers à bord ne peut être considérée comme sûre sur une route publique et ouverte à la circulation sans l'utilisation d'une ceinture de sécurité, même si la voiture est à l'arrêt. Depuis son intégration dans les voitures sous sa forme moderne, sauve chaque jour des dizaines de milliers de conducteurs et de passagers. Sans son utilisation, les autres sous-systèmes, comme les airbags par exemple, sont non seulement pratiquement inutiles, mais peuvent devenir dangereux pour l'intégrité du conducteur et des passagers. L'Anglais George Cayley est celui qui a inventé la première ceinture de sécurité au milieu du 19ème siècle pour utilisation dans les planeurs de l'époque.

Pour une utilisation dans les voitures, c'est l'Américain Edward J. Claghome qui est crédité de l'invention de la ceinture de sécurité à deux points (autour de la taille) dans l'histoire de la voiture à quatre roues en 1885, qui a trouvé ce moyen pour que les passagers d'un taxi restent à leur place.

La ceinture de sécurité moderne à trois points est une invention du Suédois Nils Bohlin en 1958, la première année qu'il a travaillé pour Volvo, qui a d'ailleurs immédiatement appliqué cette technologie à ses modèles, changeant la donne en matière de sécurité automobile dans le monde entier.

Bien sûr, bien que la ceinture de sécurité soit un "objet" avec lequel nous sommes tous en contact quotidiennement, la plupart d'entre nous ne connaissent peut-être pas certains principes de base de son fonctionnement et le rôle joué par ses différents éléments. Un exemple typique est le bouton en plastique qui se trouve sur chaque ceinture de sécurité, sans que presque personne ne sache ce qui le rend si indispensable.

Bien que cette pièce en plastique ressemble à un bouton, en réalité, ce n'est rien de plus qu'un arrêt qui empêche essentiellement la boucle de la ceinture de succomber à la loi de la gravité et de se retrouver sur le plancher de la voiture, rendant son... extraction et son utilisation beaucoup plus difficiles et chronophages.

En effet, si vous regardez bien, vous verrez que lorsque la ceinture de sécurité n'est pas utilisée, la boucle en métal est située tout en haut. Regardez encore mieux et vous verrez que c'est le petit bouton qui la maintient en place. Et vous permet de la saisir sans avoir à la chercher.

Quand on regarde le bouton une fois la ceinture mise, on se demande à quoi il sert et l'envie nous prend de vouloir l'arracher. D'un c'est très dur. De deux ce serait se rendre un bien mauvais service ! En réalité, le fait que chaque jour, avec un simple mouvement de la main, vous pouvez mettre votre ceinture de sécurité est dû à ce morceau de plastique.