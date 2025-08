Ce petit bouton garde votre voiture au frais – il est disponible même sur les anciens modèles

Vous rêvez d'avoir une boisson fraîche à portée de mains quand il fait 35 degrés dans l'habitacle de votre voiture ? On vous donne l'astuce que tout conducteur devrait connaître.

Avez-vous déjà lu la notice de votre voiture ? Ou alors, comme la plupart des usagers, après l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, vous avez remis ça à plus tard, c'est à dire à... jamais. Et c'est bien dommage ! Car si on a assez vite fait le tour des options principales pour pouvoir conduire le plus sereinement possible, chaque véhicule possède de nombreux petits gadgets qu'il n'est pas facile de découvrir sans avoir lu le manuel d'utilisation que l'on range généralement bien au chaud dans la boîte à gants.

La boîte à gants, justement, à quoi sert-elle ? Ce grand tiroir, le plus souvent placé au-dessus des pieds du passager ou de la passagère, est idéal pour le rangement. Pas toujours très ordonné, il accueille sans distinction aucune les lunettes de soleil, les stylos, le courrier, la brosse à cheveux, la boîte de Doliprane… Bref, un méli-mélo d'objets plus ou moins utiles que l'on aime bien avoir à portée de mains en voiture.

© 123RF

Mais ce profond tiroir a une autre fonction, méconnue de nombreux automobilistes, et pourtant très utile, surtout l'été. Si vous avez l'habitude d'emmener une bouteille pour vous rafraîchir sur vos petits ou grands trajets, vous avez certainement déjà dû avaler malgré vous quelques gorgées d'eau tiède, voire carrément chaude. C'est bien dommage, parce vous auriez sans doute pu boire frais, et ce sans avoir eu à embarquer une glacière, parfois encombrante. Comment ? Tout simplement en mettant votre bouteille dans la boîte à gants !

Et oui, dans la plupart des voitures récentes, la boîte à gants peut se transformer en réfrigérateur (ou presque). Si vous ne voulez toujours pas jeter un coup d'œil à la notice, pour savoir si votre véhicule est équipé de cette option, alors ouvrez votre boîte à gants et cherchez un petit bouton, comme un interrupteur. Il est généralement situé sur la gauche de la boîte à gants. Si vous le trouvez, c'est lui qui vous permettra d'enclencher la climatisation du compartiment.

Attention toutefois, certains utilisateurs pensent qu'un climatiseur est embarqué dans la boîte à gants et qu'il suffit d'allumer la clim de sa voiture via la planche de bord pour que le tiroir reçoive de l'air réfrigéré. Ce n'est pas le cas. La boîte à gants est en fait reliée au climatiseur du véhicule par un tuyau qui va pomper l'air froid, lequel va ensuite se diffuser à l'intérieur de celle-ci. Mais pour que cela fonctionne, il faut obligatoirement avoir actionné le petit loquet situé à l'intérieur (souvent dans le fond) de la boîte à gants. Voilà, si votre voiture possède cette option, vous pourrez désormais toujours boire frais en voiture, même par des températures caniculaires !