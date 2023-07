Les portières de nos voitures recèlent un secret que tout le monde ne connaît pas : la fonction cachée de cette pièce

Bien qu'on l'ignore souvent, il existe une multitude de petits trucs dans une voiture qui peuvent s'avérer très utiles dans la vie de tous les jours. C'est le cas de cette partie cachée de la portière.

Si nous ouvrons les portes de notre voiture, il est possible que nous tombions sur un détail esthétique lié au modèle ou à la marque. Peut-être une projection au sol qui est devenue si tendance. Ou, si c'est la porte du conducteur, il est très probable que nous puissions voir un autocollant indiquant les pressions adéquates pour les pneus.

Et c'est tout. Vraiment, c'est tout? Observons bien, car il y a un détail que nous pourrions négliger et qui a une fonction cachée très intéressante.

La fonction secrète des portes de notre voiture

En effet, il y a une pièce qui passe souvent inaperçue sur les portières. Elle se trouve à l'arrière de l'encadrement de la voiture et aide à garantir que la porte est bien fermée. C'est une sorte de crochet, regardez bien la photo ci-dessous, nous l'avons entouré en rouge. Et continuez à lire l'article après la photo pour savoir ce que l'on peut en faire.

La fonction de garantir que la porte est bien fermée n'est que la principale de ce crochet. Maintenant que les vacances approchent et que nous voulons, par exemple, transporter nos vélos sur le toit de la voiture ou installer un coffre, il est très utile d'en connaître la deuxième fonction cachée.

En effet, il est possible de fixer une petite marche sur ce crochet. Cette marche permet d'accéder plus facilement au toit de la voiture. En général, nous nous appuyons sur le cadre de la porte pour atteindre le toit et attacher quelque chose à une galerie de toit ou fixer le coffre. Mais installer une marche peut grandement faciliter les choses.

Pour avoir une meilleure idée de ce dont nous parlons, Amazon vend ce type d'accessoire à un petit prix. Par exemple celui-ci :

Marche pour accéder au toit depuis la porte Neuf à partir de 39,00 € Amazon 39,00 € Voir

Ces accessoires utilisent une attache en métal qui se fixe au crochet de la porte, tandis que leur partie inférieure repose sur une pièce en caoutchouc pour ne pas abîmer la carrosserie. Une fois qu'il est bien fixé, il permet de grimper et atteindre plus facilement le haut du véhicule. Et voici le résultat en image :

Cette utilisation de la fonction cachée des portes de voiture est surtout pratique pour les personnes les plus petites, qui ont du mal à atteindre le toit ou aux personnes ayant des problèmes de mobilité (comme les personnes âgées) et qui ont peur de tomber en escaladant leur voiture.