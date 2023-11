Une nouvelle voiture électrique avec une autonomie de 1020 kilomètres

Que diriez-vous d'une voiture électrique avec une autonomie de 1020 km ? La nouvelle Yuanhang Y6 montre la tendance pour 2024 : beaucoup plus d'autonomie que les voitures actuelles.

Pour beaucoup de ceux qui envisagent d'acheter une voiture électrique, l'autonomie et le chargement sont des préoccupations majeures. Pour ceux qui craignent le manque d'autonomie, il y a de bonnes nouvelles, car 2024 semble être l'année des voitures électriques à très longue portée. La nouvelle Yuanhang Y6 est l'un des premiers modèles proposés.

La Yuanhang Y6 est une nouvelle berline de taille moyenne avec une très longue autonomie, qui devrait mettre fin à la crainte du manque d'autonomie. Cela montre également que les voitures électriques avec de très grosses batteries, et donc une longue autonomie, sont sur le point d'arriver.

Pour la plupart des Français, Yuanhang est une marque inconnue, appartenant au groupe Dayun, connu pour la fabrication de camions, de motos et de moteurs. Avec Yuanhang, Dayun, comme de nombreux autres constructeurs automobiles chinois, se lance dans les voitures électriques.

La Yuanhang Y6 sort des chaînes de montage du constructeur depuis le 8 novembre avec une énorme batterie. La plateforme, nommée Beyond the Horizon of Drive (BHD), a été développée en collaboration avec Bosch et Huawei. Il est possible de choisir entre trois tailles de batterie différentes pour la Y6 : 88 kWh, 100 kWh et un énorme 150 kWh. La batterie de 100 kWh donne à la Y6 une autonomie de 720 kilomètres, tandis que l'énorme batterie de 150 kWh augmente l'autonomie à 1.020 kilomètres. De plus, la Y6 dispose également d'une recharge rapide. Avec la technologie de 800 volts, le fabricant promet une autonomie de 300 kilomètres après seulement 10 minutes de recharge.

La Yuanhang Y6 ne devrait pas arriver en Europe tout de suite, mais elle en dit long sur l'avenir des voitures électriques – ou plus précisément sur ce que 2024 nous réserve. Actuellement, quelques modèles de voitures électriques disponibles, ou sur le point de l'être, peuvent parcourir environ 700 kilomètres sur une charge : Mercedes EQS 450+ et Volkswagen ID.7. Plusieurs constructeurs de voitures électriques prévoient d'introduire des batteries plus grandes de 150 kW, qui devraient être lancées en 2024. Parmi eux, Nio, dont l'ET7 avec une batterie de 150 kW parcourt plus de 1.000 km.

L'inconvénient, cependant, est que les batteries sont encore très coûteuses. Les consommateurs veulent des voitures électriques bon marché avec une longue autonomie, et cette combinaison est difficile. La Y6 est proposée entre 329 800 et 529 800 yuans (environ 45 100 à 73 000 euros hors taxes).