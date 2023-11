Ces voitures peuvent prendre feu sans prévenir, cette marque française rappelle de nombreux modèles

Plusieurs modèles de voitures de ce constructeur français font l'objet d'un rappel en raison d'un risque d'incendie.

Une voiture qui prend feu, c'est sans doute l'un des pires cauchemars des automobilistes. Le risque existe pourtant, notamment suite à un accident. Lors d'une collision, les impacts peuvent endommager certaines parties très inflammables du véhicule, comme le réservoir d'essence ou le système électrique (court-circuit). Si les accidents sont la première cause des incendies sur la route, une voiture peut aussi prendre feu sans raison apparente. C'est plus rare mais cela peut malheureusement arriver. Un moteur en surchauffe, des fuites d'huile ou de carburant, une batterie électrique défectueuse...il existe de multiples causes susceptibles de réduire votre véhicule en cendres en quelques minutes.

C'est justement ce danger qui guette bien malgré eux certains propriétaires de voitures du groupe Renault. Le site gouvernemental Rappel Conso a alerté sur un rappel effectué par le constructeur français pour un grand nombre de ses véhicules. Il s'agit de modèles très populaires siglés Renault et Dacia. Ainsi, la toute nouvelle Clio V et le Captur II, les Duster, Sandero III et Logan III, vendus entre le 6 février et le 13 juin 2023 pour les Renault et entre le 6 février et le 3 juillet 2023 pour les Dacia, sont concernés.

Quelle est donc la raison de ce rappel ? Il existe sur tous les véhicules cités plus haut un risque d'incendie qui serait causé par ''un mauvais soudage du réservoir de gaz de pétrole liquéfié (GPL)'', lequel ''peut entraîner le rejet de gaz dans l'habitacle.'' Les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié – le troisième carburant le plus utilisé en France après l'essence et le diesel - sont privilégiés par certains automobilistes en raison notamment de leur moindre impact sur l'écologie et de leur prix avantageux à la pompe. Ils sont en revanche un peu plus cher à l'achat et leur entretien est plus coûteux qu'une auto thermique.

Compte-tenu des conséquences possiblement désastreuses du défaut de fabrication repéré sur toutes ces voitures GPL écoulées en 2023, ce rappel du groupe Renault apparaît comme urgent. Il est conseillé aux propriétaires des modèles concernés de se rapprocher de leur concessionnaire.