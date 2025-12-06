Lidl propose un accessoire très utile pour tous les conducteurs en hiver – il coûte presque rien

Ce produit vendu à tout petit prix par l'enseigne de grande distribution allemande va faire le bonheur de nombreux automobilistes cet hiver.

Tous les automobilistes ne possèdent pas de garage et encore moins une voiture avec un pare-brise chauffant. Voilà pourquoi nombreux sont ceux qui redoutent les froides journées d'hiver, lorsque températures négatives et humidité s'unissent pour former du gel. Chaque matinée glaciale se transforme alors en atelier grattage pour enlever les couches de givre venues se déposer sur toutes les surfaces vitrées du véhicule. Et si la lunette arrière de nos autos se dégivre quasiment toujours toute seule en appuyant sur un petit bouton, ce n'est pas le cas du pare-brise (ni des vitres latérales).

Heureusement, il existe certaines astuces pour s'éviter la tâche fastidieuse de gratter ses vitres de voiture. Certains utilisent un bout de carton ou une bâche pour protéger la pare-brise, d'autres ne préparent rien en amont at attendent le matin pour verser de l'eau sur la vitre gelée (attention à ne pas utiliser de l'eau trop chaude !). Ces solutions "maison" fonctionnent plus ou moins bien – l'eau versée sur le pare-brise peut des fois geler instantanément sur la vitre en cas de grand froid -, et il est parfois plus sûr de dépenser quelques euros pour s'équiper. Alors que l'hiver approche, c'est le bon moment surtout qu'une grande enseigne propose un équipement efficace et pas cher.

© Lidl

Connu pour ses prix attractifs, Lidl met en vente sur son site une housse thermique de la marque Ultimate Speed parfaite pour protéger du froid les voitures qui dorment dehors en hiver. Suffisamment grande pour convenir à la plupart des pare-brises de voitures , cette bâche en aluminium laminé et polyester est très facile à installer grâce à de larges rabats latéraux qui se coincent dans les portières avant. Petit plus très appréciable, cette housse, composée de deux couches isolantes, offre également des protections pour les deux rétroviseurs extérieurs. Vendue moins de 8 euros – 7.99 euros exactement -, cette protection thermique très bien notée par les utilisateurs (4.6 sur 5).

Victime de son succès, elle est actuellement en rupture de stock sur le site de l'enseigne allemande . Mais même dans quelques semaines il sera toujours intéressant de l'acheter. Déjà parce que la période hivernale n'en est qu'à ses balbutiements, ensuite parce que l'utilité de cette housse thermique, légère (440 grammes) et facile à ranger en l'enroulant avec deux élastiques, ne se limite pas à l'hiver.