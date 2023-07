Bonus écologique : un "score environnemental" instauré, avec quels critères ?

BONUS ECOLOGIQUE ET MALUS ECOLOGIQUE. Institué en 2008, le bonus/malus écologique, qui doit inciter les Français à acheter des véhicules moins polluants, va évoluer dans le cadre de la loi "industrie verte". Les conditions de fabrication et le type de véhicule seront notamment pris en compte à partir du 1er janvier 2024.

[Mis à jour le 28 juillet à 15h38] Comme annoncé par le gouvernement au mois de mai, le bonus-malus écologique va prochainement connaître de nouvelles évolutions qui entreront en vigueur au 1er janvier 2024. Jusque-là uniquement concentré sur les émissions de gaz à effet de serre émises au roulage par les véhicules électriques neufs, le système de bonus-malus écologique va s'étendre à de nouveaux critères. Ainsi, la performance environnementale de production des voitures électriques et de leur assemblage sera dorénavant elle aussi prise en compte dans l'attribution du bonus-malus écologique.

Elle "se basera notamment sur l'empreinte carbone de production du véhicule", a précisé le gouvernement dans un communiqué publié le vendredi 28 juillet 2023. Les émissions de CO2 émises par les matériaux utilisés à la fabrication des voitures et à leurs transports (avion, bateaux, trains...) depuis leurs usines de production participeront pour chaque modèle à l'attribution d'un "score environnemental".

Pour rester éligibles au bonus écologique, et donc à l'attribution d'une prime pour les acheteurs, ces modèles devront atteindre un score dont les modalités de calcul devraient être définies dans les prochains mois. "Cette réforme va nous permettre de réserver le soutien public aux véhicules électriques qui ont la meilleure empreinte carbone et qui sont donc produits dans les pays et usines les plus décarbonés", a confié Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, auprès de l'AFP.

A noter que la fabrication de la batterie, génératrice de fortes émissions de dioxyde de carbone (CO2), et le type de véhicules (citadine, berline, SUV) seront également pris en compte dans le calcul de ce "score environnemental". L'objectif in fine du gouvernement sera de favoriser essentiellement l'achat des véhicules électriques produits en France et en Europe aux dépens notamment de ceux fabriqués sur le marché asiatique.

Le bonus écologique a fait son apparition en France en 2008 pour pousser les acheteurs à investir dans des véhicules moins mauvais pour l'environnement. L'idée est simple : le gouvernement offre des primes pour l'achat des voitures neuves les plus "propres", celles qui émettent le moins de dioxyde de carbone (CO2). Des primes mais aussi des taxes, regroupées dans le terme malus, pour les véhicules les plus polluants. Ce bonus écologique a déjà évolué à de nombreuses reprises depuis sa création, au gré des objectifs environnementaux fixés par le gouvernement, et ne concerne plus aujourd'hui que les véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène. Pour tout connaître des véhicules concernés par le bonus/malus écologique, des conditions d'obtention et du barème en vigueur en 2023, suivez le guide !

Le bonus écologique est une somme d'argent allouée aux acquéreurs de véhicules neufs qui émettent peu de CO2. Le montant du bonus est déduit du prix d'achat du véhicule si le concessionnaire accepte d'avancer le montant du bonus. Dans le cas contraire, l'acquéreur du véhicule doit demander le versement du bonus en adressant un formulaire de demande de versement du bonus à l'Agence des services et de paiement (ASP). À l'inverse, le malus écologique vient majorer le prix d'achat des véhicules très polluants. Le malus est payé au moment de l'immatriculation du véhicule.

Le système du bonus-malus s'applique aux véhicules particuliers neufs achetés en France ou à l'étranger. Le malus écologique concerne les véhicules dont la première immatriculation en France a été effectuée après le 1er août 2008. Le bonus écologique ne concernait plus que les voitures électriques ou à hydrogène mais une nouvelle aide, moins importante, a été annoncée pour les véhicules hybrides en 2020 et a été maintenue en 2021 et dans le barème 2022 puis 2023.

Comme pour la voiture électrique, il existait un bonus écologique pour l'achat d'une voiture hybride. À l'heure actuelle, son montant est de 1000 euros pour un véhicule hybride rechargeable (VHR) de 50 000 € au maximum, dont le taux de CO2 est compris entre 21 et 50 g/km, et dont l'autonomie est supérieure à 50 km. Ce montant a changé en juillet 2022, puisque l'aide sur l'hybride a alors été supprimée.

Le barème du bonus écologique a été maintenu en 2023. En attendant de connaître une nouvelle grille, sans doute à la fin de l'année selon des modalités énoncées le 16 mai par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans le cadre du " projet de loi industrie verte ", voici les montants du bonus écologique 2023 valables :

Pour les véhicules électriques ou à hydrogène, avec un poids inférieur à 2,4 tonnes, à l'exception des véhicules de catégorie M2 ou avec dérogation de poids jusqu'à 3,5 tonnes.

Le prix d'achat du véhicule doit être inférieur à 47 000 euros.

Le montant de l'aide atteindra au maximum 37% du prix d'achat du véhicule, + le coût de la batterie si celle-ci est proposée en location.

Bonus écologique plafonné à 5000 euros pour les particuliers.

Le bonus écologique passe à 7000 euros si le revenu fiscal de référence par part de l'acheteur est inférieur ou égal à 14 089 euros.

Les montants du malus a évolué en 2023 avec un seuil de déclenchement qui baisse de nouveau. Par rapport à 2022, la barre passe désormais à 122 grammes contre 127 grammes en 2022.

A 123 grammes de CO2 : il faudra ajouter 50 euros de malus écologique au prix de la voiture.

A 124 grammes de CO2, le malus écologique 2023 est de 75 euros.

On ajoute ensuite 50 euros par gramme supplémentaire jusqu'à 127 grammes/CO2 : 150 euros de malus.

A 130 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique sera de 210 euros (contre 100 euros en 2022).

A 140 grammes de CO2 par kilomètre, le malus écologique 2023 est de 540 euros (contre 310 euros en 2022).

A 150 grammes de CO2, le malus écologique 2023 passe à 1504 euros (contre 983 euros en 2022).

A noter : le malus écologique 2023 peut atteindre jusqu'à 50 000 euros pour les véhicules rejettant 226 grammes ou plus de CO2 par kilomètres. Le malus ne peut toutefois dépasser 50% du prix d'achat du véhicule. Le tableau complet du malus écologique 2023 est à retrouver sur le site Service-public.fr.

Et bien oui ! Le bonus écologique est aussi valable sous conditions pour les véhicules d'occasion. Le montant est alors de 1000 euros pour l'achat (ou la location de longue durée via un contrat de LLD), uniquement sur le véhicule électrique d'occasion émettant au maximum 20 grammes de CO2 par kilomètre. Le malus écologique existait quant à lui mais a été supprimé, n'étant plus à payer que lors de la première immatriculation d'un véhicule.