Bison Futé : nombreux retours vendredi, trafic très dense sur l'A7 et l'A9

Ce huitième week-end de vacances scolaires voit définitivement le nombre de retours prendre le pas sur celui des départs. Dès ce vendredi 18 août, la circulation sera très difficile du sud vers le nord du pays, notamment autour de la région Auvergne Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen.

[Mise à jour le 17 août 2023 à 14h32] Si le "week-end du 15 août" est derrière nous avec, rappelons-le, l'unique journée de l'été classée noire par Bison Futé le samedi 12 août, nous n'en avons pas encore fini avec les embouteillages sur les autoroutes. Et pour cause, les vacances scolaires vont encore durer une grosse quinzaine de jours - la rentrée des classes est programmée le lundi 4 septembre -, et de nombreux Français profitent encore des plages, du bon air des montagnes ou de la beauté de nos campagnes. Ainsi, ce huitième week-end des vacances sera très compliqué sur les routes, et notamment dans le sens des retours. Les grands axes allant du sud vers le nord du pays seront fortement ralentis du vendredi 18 août au lundi 21 août.



Si la circulation sera fluide ce vendredi dans le sens des départs, ce ne sera pas le cas dans celui des retours. De nombreux vacanciers vont vouloir anticiper leur trajet de 24 heures et de grosses difficultés seront à relever en région Auvergne Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. L'A7, entre Orange et Lyon, et l'A9, sur les tronçons entre l'Espagne et Narbonne et entre Montpellier et Orange, seront particulièrement affectées, essentiellement après la mi-journée et en soirée. L'Ile-de-France, plutôt calme en ce coeur du mois d'août, verra de nombreux vacanciers la rejoindre ou la traverser à partir de 14 heures.

Les estimations de trafic pour le week-end du 19-20 août 2023

Vendredi 18 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours

Samedi 19 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours

Dimanche 20 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours

Lundi 21 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours

Quel sera le trafic le vendredi 18 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Quittez ou traversez l'Ile-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 23h

Evitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 17h à 20h, et entre l'Espagne et Narbonne, de 10h à 21h

Evitez l'autoroute A10, à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris, de 13h à 22h

Evitez l'autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 14h à 17h

Accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 12h à 21h

Quel sera le trafic le samedi 19 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 8h

Evitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 18h

Evitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 14h

Evitez l'autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 11h à 20h

Evitez l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 13h à 15h

Evitez l'autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 17h

Evitez l'autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 14h à 20h

Accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic soutenu de 10h à 18h

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Ile-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 20h

Evitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 18h, et entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 17h

Evitez l'autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 16h à 18h

Evitez l'autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 9h à 17h

Evitez l'autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 14h à 17h

Evitez la N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h

Accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 12h à 22h

Quel sera le trafic le dimanche 20 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Ile-de-France avant 12h

Evitez l'autoroute A6, de Fleury vers Paris, de 11h à 23h

Evitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 21h

Evitez l'autoroute A9, entre l'Espagne et Narbonne, de 12h à 15h

Evitez l'autoroute A10, à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris, de 15h à 21h

Accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 12h à 21h

Quel sera le trafic le lundi août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A6, de Fleury vers Paris, de 14h à 18h

Evitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 19h

Evitez l'autoroute A10, à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris, de 14h à 18h

Evitez l'autoroute A8, entre l'Italie et Nice, de 14h à 18h

Evitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 10h à 18h

Accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic soutenu de 12h à 20h

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 26 et 27 août 2023 ?

Vendredi 25 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours

Samedi 26 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours

Dimanche 27 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours

Les premières prévisions pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023