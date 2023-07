Bison Futé : début des vacances scolaires, grande vague de départs à prévoir

BISON FUTÉ. Le début des vacances scolaires va se matérialiser sur les routes ce week-end avec de nombreux grands départs. L'Ile-de-France et le quart nord-ouest du pays seront particulièrement sujets aux embouteillages. Voici toutes les infos sur le trafic attendu entre le 7 et le 9 juillet.

[Mise à jour le 6 juillet à 14h12] Après une première petite vague de départs enregistrée la semaine dernière, ce week-end du 8 et 9 juillet sera davantage chargé sur les routes. Le début des vacances scolaires, le 7 au soir, y contribue évidemment beaucoup avec bon nombre de familles impatientent d'aller se détendre sur les plages du littoral dès le début de l'été. Pour Bison Futé, la journée de vendredi sera orange hormis en Ile-de-France où les automobilistes risquent de voir rouge. Il est notamment conseillé aux vacanciers de quitter ou traverser la région parisienne avant la mi-journée. L'autoroute A7, entre Lyon et Orange, sera elle aussi assez chargée une fois passée midi.

Le lendemain, c'est tout le quart nord-ouest de la France qui est dans le rouge. Les embouteillages se formeront très tôt sur les grands axes autour de Paris tandis que l'autoroute A11, entre Le Mans et Nantes, sera particulièrement empruntée entre 10h et 14h. Le trafic sera également très dense sur l'A7, sur le tronçon Lyon-Orange, pendant une très grande partie de la journée. Dimanche marquera le retour au calme sur les routes de l'Hexagone. Si vous pouvez décaler votre départ d'une journée, n'hésitez surtout pas.

Les prévisions Bison Futé pour tous les week-ends de l'été.

Pour Bison Futé, le week-end du 5 et 6 août sera le plus difficile de la période sur les routes, avec d'ailleurs la seule journée classée noire, le samedi 5, dans le sens des départs. Comme chaque été, certaines plages horaires seront à éviter au maximum (nous vous détaillerons le trafic avant chaque week-end) pour ne pas se retrouver coincés dans d'interminables embouteillages. Sous les fortes chaleurs attendues, multiplier les pauses et s'hydrater régulièrement ne seront pas de trop pour mieux appréhender ces moments toujours un petit peu redoutés.

Les prévisions Bison Futé pour le week-end du 8 et 9 juillet 2023

Vendredi 7 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 8 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 9 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Quel trafic ce vendredi 7 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quitter ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Eviter l'autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 18h et 21h

Eviter l'autoroute A63 entre Bayonne et l'Espagne entre 15h et 19h

Eviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 12h et 21h

Eviter l'autoroute A50 entre Marseille et Toulon de 15h à 21h

Dans le sens des retours :

Rien à signaler

Quel trafic ce samedi 8 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quitter ou traverser l'Île-de-France avant 5h

Eviter l'autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 10h et 15h

Eviter l'autoroute A11 entre le Mans et Nantes de 10h à 14h

Eviter l'autoroute A63 entre Bayonne et l'Espagne de 10h à 14h

Eviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 8h et 18h

Dans le sens des retours :

Rien à signaler

Quel trafic ce dimanche 9 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rien à signaler

Quelles sont les premières prévisions pour le week-end du 15-16 juillet 2023 ?

Jeudi 13 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Vendredi 14 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 15 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 16 juillet : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Les premières prévisions trafic de Bison Futé pour le week-end du 22 et 23 juillet 2023

Vendredi 21 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 22 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 23 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Que disent les premières prévisions pour le week-end du 29 et 30 juillet 2023 ?

Vendredi 28 juillet : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 29 juillet : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 30 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Les premières prévisions de Bison Futé pour le week-end du 5 6 août 2023

Vendredi 4 août : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 5 août : noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 6 août : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Lundi 7 août : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 12 et 13 août 2023 ?

Vendredi 11 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 12 août : rouge dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 13 août : orange dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières estimations de trafic pour le week-end du 19-20 août 2023

Vendredi 18 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 19 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 20 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Lundi 21 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières prévisions de trafic pour le week-end du 26 et 27 août 2023

Vendredi 25 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 26 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 27 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Les premières prévisions pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023