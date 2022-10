Bison futé : des bouchons ? Les prévisions pour le week-end de la Toussaint

BISON FUTÉ. La présence d'un jour férié mardi 1er novembre avec possibilité de faire le pont et les vacances scolaires de la Toussaint vont entraîner de nombreux départs sur les routes ce week-end, dès samedi 29 novembre 2022. Qu'annonce Bison Futé ? Voici toutes les prévisions !

[Mis à jour le 28 octobre 2022 à 11h49] Chaud devant sur les routes ! Si le spectre de la panne sèche a quasiment disparu avec l'amélioration de la situation dans les stations-essence et la fin de la pénurie, celui des bouchons réapparaît avec un week-end compliqué sur les routes. Cette année, la Toussaint tombe un mardi, le 1er novembre, offrant un jour férié aux Français et la possibilité de faire le pont. Pour ce pont automnal, qui ne concerne que les salariés qui peuvent poser une journée de congés ou de RTT puisque les enfants sont en vacances jusqu'au 7 novembre au matin, Bison Futé anticipe de nombreux ralentissement sur les routes. Voici les prévisions détaillées jour par jour avec les couleurs correspondantes : vert, trafic fluide, orange : trafic dense, rouge : trafic très dense, noir : saturé.

Vendredi 28 octobre : vert dans le sens des départs sauf en Ile de France classé rouge. Vert dans le sens des retours.

Samedi 29 octobre : orange sur la moitié ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts de France, Centre et Ile de France), vert ailleurs dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 30 octobre : vert dans le sens des départs comme des retours.

Lundi 31 octobre : vert dans le sens des départs comme des retours.

Mardi 1er novembre : vert dans le sens des départs, orange en Ile de France dans le sens des retours, vert ailleurs.

Dans le sens des départs, Bison Futé recommande de quitter ou traverser l'Ile de France et les grandes métropoles françaises avant midi. Le trafic est annoncé "très dense" en Ile de France avec des ralentissements craints à l'approche des barrières de péages, particulièrement sur les autoroutes A6, A10 et A13 mais aussi sur l'A86. Le pic de trafic y est prévu entre 17 heures et 19 heures.

Ce samedi 29 octobre 2022, mieux vaudra anticiper votre départ et quitter ou traverser l'Ile de France avant 8 heures selon Bison Futé. Bison Futé anticipe un trafic davantage réparti sur l'ensemble de la journée, notamment entre 10 heures et 20 heures. Trois axes seront aussi particulièrement chargés en ce début de week-end de la Toussaint :

L'autoroute A10 sur l'itinéraire entre Paris et Poitiers, notamment de 10 heures à 16 heures.

L'A11 entre Paris et Nantes, particulièrement entre 10 heures et midi.

L'A13 sur le secteur entre Rouen et Caen, notamment de 11 heures à 16 heures.

Calme plat sur les routes ce dimanche 30 octobre. La présence d'un jour férié mardi 1er novembre et la possibilité de faire le pont entraînera un décalage du trafic et les retours dimanche soirs vers les grandes agglomérations devraient donc être moins nombreux qu'à l'accoutumée.

Le trafic sera plus dense mardi 1er novembre, surtout à partir de 14 heures en direction des grandes agglomérations de France, Paris en tête. Bison Futé annonce une circulation dense dès le début de l'après-midi en direction de la banlieue parisienne avec des retours qui s'étaleront jusqu'au début de soirée. Là encore, les autoroutes A6, A10 et A13 mais dans le sens menant vers Paris sont annoncés comme des axes où le trafic sera dense.