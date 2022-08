"Bison Futé : plus de 460 kilomètres de ralentissements ce samedi... Toutes les prévisions du week-end !"

BISON FUTÉ. Le trafic est ralenti ce samedi 20 août dans le sens des retours. Ainsi, Bison Futé voit rouge sur toute la France métropolitaine. Toutes les infos et prévisions du week-end.

[Mis à jour le 20 août à 15h02] Comme annoncé, ce samedi 20 août est embouteillé sur les routes métropolitaines. À 15 heures, Bison futé a relevé 467 kilomètres de bouchons en France. Les autoroutes à éviter sont l'A7, l'A9 et l'A10 puisqu'elles cumulent, respectivement, 144,9 km, 83,2 km et 67,7 km de bouchons. En effet, alors que les vacances d'été touchent à leurs fins, les aoûtiens sont nombreux sur les routes pour regagner leurs lieux d'habitations. Bison Futé voit rouge samedi 20 et dimanche 21 août dans le sens des retours. Pour ce qui est des départs, nous ne pouvons que vous conseiller de partir dimanche. En effet, samedi, la circulation sera "difficile" (jaune) sur l'ensemble du territoire, et même "très difficile" en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Dimanche, le trafic sera plus fluide avec une journée classée en vert sur la plupart de l'hexagone, sauf en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen où Bison Futé voit jeune. Vous pouvez retrouver toutes les prévisions pour les journées de samedi et dimanche ci-dessous.

Pour la journées du samedi 20 août 2022, Bison futé donne des conseils aux automobilistes pour éviter les tronçons de route qui risquent d'être embouteillés. ainsi, dans le sens des départs :

évitez l'autoroute A11, entre Paris et le Mans, de 12h à 18h,

évitez l'autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 10h à 17h et entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 16h,

évitez l'autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 17h,

évitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h,

évitez l'autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 17h,

évitez l'autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 10h à 16h,

évitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 11h à 17h.

Et dans le sens des retours :

évitez l'autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 13h à 17h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 16h à 21h (attente supérieure à 1 heure).

Pour la journées du dimanche 21 août 2022, Bison futé donne des conseils aux automobilistes pour éviter les tronçons de route qui risquent d'être embouteillés. Dans le sens des départs :

évitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 21h,

évitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 17h,

évitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 21h,

évitez l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 15h à 17h.

Dans le sens des retours :