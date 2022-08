"Bison futé : 141 km de bouchons à 14h ! Les prévisions du dimanche 28 août 2022"

BISON FUTÉ. Pour ce dernier week-end de retour des vacances d'été, Bison Futé voit jaune sur la majeure partie du territoire dimanche 28 août 2022. On fait le point sur les prévisions sur les routes.

[Mis à jour le 28 août 2022 à 12h20] Si vous rentrez de vacances ce dimanche 28 août 2022, il ne faudra pas passer cératines musiques dans votre voiture pour ne pas être trop nostalgique... "Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter"... et rentrer chez soi ! Ce week-end, c'est le dernier des grands retours sur les routes. Pourtant Bison Futé est plutôt optimiste pour les journées de dimanche et lundi. Dimanche 28 août, le trafic sera particulièrement calme dans le sens des départs. En effet, Bison Futé voit "vert" sur tout le territoire métropolitain. Dans le sens des retours, il faudra prendre son mal en patience en région Auvergne-Rhône-Alpes où la circulation sera "très difficile" (rouge). Sur tout le reste du territoire métropolitain, le trafic sera plus fluide mais une circulation "difficile" est tout de même annoncée. À midi, on observait 141 kilomètres de bouchons, en cumulé. Il faut particulièrement éviter l'A7, l'A11 et l'A75 qui subissent, respectivement, 27,8 km, 11 km et 8,6 km de ralentissements.

Lundi 29 août 2022, la circulation sera plus compliquée que la veille sur tout le territoire métropolitain. Dans le sens des départs, le trafic sera "difficile" (jaune) sur l'arc méditerranéen et "vert" dans le reste de l'Hexagone. En revanche, dans le sens des retours, Bison Futé voit "jaune" sur les routes françaises. Il faudra rester particulièrement prudent en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France, classées "rouge".

Dimanche 28 août est classé orange et rouge dans le sens des retours. La circulation sera très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les autoroutes A7 et A8. Voici les axes à éviter, dans le sens des retours, selon Bison Futé :

regagnez ou traversez l'Île-de-France avant 12h,

évitez l'autoroute A1, entre lSenlis et Paris, de 18h à 20h,

évitez l'autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 14h à 20h,

évitez l'autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 11h à 20h,

évitez l'autoroute A10, au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 15h à 20h et entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 20h,

évitez l'autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 19h, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h,

évitez l'autoroute A8, entre l'Italie et Fréjus, de 10h à 12h, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 10h à 20h,

évitez l'autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 11h à 18h,

évitez l'autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 19h,

évitez l'autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 20h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 16h à 20h (attente supérieure à 30 min).

Pour vous simplifier la vie sur les routes, Bison futé vous distille des conseils pour éviter les axes routiers particulièrement embouteillés lundi 29 août 2022. Ainsi, dans le sens des départs :

évitez l'autoroute A7, entre Orange et Marseille, de 8h à 18h,

évitez l'autoroute A8, entre Nice et l'Italie, de 8h à 12h.

Dans le sens des retours :