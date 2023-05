Bison Futé : du monde sur les routes pour le pont de l'Ascension, dimanche classé noir !

BISON FUTÉ. Si vous avez prévu de prendre la route lors de ce long week-end de l'Ascension, vous aurez du mal à éviter les embouteillages. Notamment dans le sens des retours dimanche, journée classée noire par Bison Futé.

[Mis à jour le 16 mai 2023 à 16h50] Comme chaque année, la semaine du jeudi de l'Ascension, l'un des rares jours fériés du calendrier français dont la date est mobile, sera chargée sur les routes de l'Hexagone. Les écoles, collèges et lycées des zones académiques A, B et C étant fermés, tous les enfants scolarisés vont bénéficier de quatre jours de repos voire cinq pour ceux qui ne vont pas en classe le mercredi !

Voilà une belle occasion pour les parents de prévoir une petite escapade le temps d'un week-end prolongé, et même pour tous les salariés qui n'auront qu'à poser une journée vendredi pour s'offrir quatre jours de congés. Toujours placé en mai, le 18 cette année, le jeudi de l'Ascension résonne comme une invitation à voir si le soleil ne brille pas plus ailleurs. Si la météo n'a jusque-là pas été fameuse en ce cinquième mois de l'année, cela ne va pas refroidir les ardeurs des Français. Au contraire. Selon les prévisions de Bison Futé, vous serez très nombreux à prendre la route cette semaine...

Les prévisions Bison Futé pour le week-end de l'Ascension. Les couleurs jour par jour

Le site en charge de l'information routière prévoit ainsi un trafic très dense dans le sens des départs, dès le milieu de semaine.

Mercredi 17 mai 2023 : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Jeudi 18 mai 2023 : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Vendredi 19 mai 2023 : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 20 mai 2023 : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 21 mai 2023 : vert dans le sens des départs, noir dans le sens des retours.

Quel trafic ce mercredi 17 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Il est conseillé de quitter l'Ile-de-France et les grandes villes avant 12 heures le mercredi. Passé midi le trafic sera sensiblement ralenti, notamment depuis Paris. Des embouteillages sont ainsi à prévoir sur l'A10 entre la capitale et Tours de 12h à 22h, sur l'A11 vers Angers, de 14h à 22h, et sur l'A13 en direction de Rouen, de 16h à 20h. Des difficultés pour circuler sont aussi attendues sur l'A7 entre Lyon et Orange, de 13h à minuit, et entre Orange et Marseille de 16h à 21h. Les axes Orange-Narbonne, sur l'A9, et Toulouse-Narbonne, sur l'A61, ne devraient pas échapper aux ralentissements dans l'après-midi voire même en soirée. Aussi, si vous avez prévu d'emprunter le tunnel du Mont-Blanc via la N205 entre la France et l'Italie, la traversée risque d'être longue dès 9h et jusque tard le soir.

Quel trafic ce jeudi 18 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Le lendemain marquera la deuxième vague des départs. Les difficultés de circulation apparaîtront plus tôt que la veille. Bison Futé préconise de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 7h jeudi matin. Il est également recommandé d'éviter l'A1 entre Paris et Lille de 10h à 12h, l'A13 entre Paris et Caen de 9h à 17h, et l'A10 entre Paris et Tours de 7h à 15h. Plus au sud, l'A7 entre Lyon et Orange sera particulièrement chargée une grande partie de la journée (de 7h à 19h). La circulation sera dense entre Montpellier et l'Espagne sur l'A9 de 9h à 17h et sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 8h à 17h. Le tunnel du Mont-Blanc (N205) en direction de l'Italie est encore déconseillé, entre 7h et 18h cette fois.

Quel trafic ce dimanche 21 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Si les journées de vendredi et samedi sont sans grande surprise présentées comme des journées classiques, pendant lesquelles les "vacanciers" profiteront de leur lieu de villégiature, il leur faudra s'armer de patience dimanche sur la route des retours. Bison Futé a classé la journée noire et conseille de rejoindre l'Ile-de-France et les grandes métropoles avant midi. Il est recommandé d'éviter l'A10 entre Bordeaux et Paris de 11h à minuit, l'A13 entre Caen et Paris de 10h à 21h, et l'A11 entre Nantes et Paris de 9h à minuit.

Dans l'ouest de la France, la liaison entre Quimper et Nantes par la nationale 165 sera délicate entre 10h et 19h. Evitez également autant que possible d'effectuer le trajet entre Lyon et Marseille sur l'A7 dimanche entre 9h et minuit. Des difficultés de circulation sont également attendues sur l'A9 entre Montpellier et Orange tout au long de la journée (de 9h à 23h) et sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse (de 11h à minuit). Enfin, le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera une nouvelle fois pris d'assaut par les voyageurs, mais cette fois-ci dans le sens de l'Italie vers la France, et cela de 11h jusque minuit.