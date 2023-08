Bison Futé : du rouge ce vendredi, du noir samedi, les prévisions détaillées du "pire week-end"

BISON FUTÉ 4 AU 7 AOUT. Un week-end noir sur les routes de France, notamment pour la journée de samedi, les prévisions du trafic.

[Mise à jour le 4 août 2023 à 12h00] Vous partez en vacances ce week-end ? Sachez que vous n'êtes pas les seuls et que Bison Futé prévoit un trafic très perturbé sur les routes durant ces trois prochains jours. Orange, rouge et noir sont au programme et il faudra être très prudent sur les autoroutes et les différents axes de circulation. Pour ce vendredi, le rouge est au menu dans le sens des départs, mais le orange sera également au rendez-vous dans le sens des retours pour ce chassé croisé. La circulation sera notamment "très dense" en Île-de-France, en direction des barrières de péages des autoroutes A10 et A6. Les autoroutes A7, A31 et A63 seront également "très fréquentées". L'accès à l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera aussi "très difficile entre le début et la fin d'après-midi. Ce même axe sera très fréquenté dans le sens des retours (Italie-France) en fin d'après-midi. Il est ainsi conseillé de quitter ou de traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h. Il faut également éviter l'autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg de 12 à 19h, l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne de 11 à 16h, l'autoroute A10 entre Orléans et Tours entre 12 et 21hh et l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11 à 21H.

Bison Futé entrevoit le pire week-end de l'été sur les routes et l'assume : samedi sera selon l'agence "la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes de liaison du pays".

Les prévisions de Bison Futé pour le week-end du 5 et 6 août 2023

Vendredi 4 août : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 5 août : noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 6 août : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Lundi 7 août : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dès vendredi, le trafic sera très difficile dans le sens des départs. Bison Futé a classé cette journée en rouge sur tout le pays. Plusieurs axes seront particulièrement chargés :

En Ile de France, trafic très dense vers les barrières de péage de l'A6 et de l'A10

Trafic très chargé sur les autoroutes sur les A7, A31 et A63.

Trafic dense sur la N205 en direction de l'Italie et via le tunnel du Mont-Blanc, particulièrement durant l'après-midi.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange avec un trafic dense particulièrement sur tous les axes de bord de Mediterranée.

La journée du samedi 5 août 2023 s'annonce comme la plus chargée de l'été pour Bison Futé. Dès le tout début de la matinée, Bison Futé s'attend à un trafic extrêmement chargé sur les autoroutes A7, A9 et A10 mais aussi sur les A61, A71 et A75. L'autoroute A43 sera également particulièrement empruntée dans le sens Lyon-Chambéry, surtout entre la fin de matinée et le début d'après-midi. Même chose sur la N205 vers le tunnel du Mont-Blanc et sur l'A75 entre Montpellier et Clermont-Ferrand.

Il y aura du mieux ce dimanche avec de l'orange dans le sens des départs. Parmi les grosses difficultés du jour attendues, l'A10 entre Orléans et Tours le matin puis au niveau de Bordeaux surtout à l'approche de la soirée et l'A7 sur le segment entre Lyon et Orange sont signalées. Il est également conseillé de quitter ou traverser l'Ile de France et les grandes villes du pays avant 8h, d'éviter l'A71 au niveau de Clermont-Ferrand entre 11h et 17h et l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 8h à 14h.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 12 et 13 août 2023 ?

Vendredi 11 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 12 août : rouge dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 13 août : orange dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières estimations de trafic pour le week-end du 19-20 août 2023

Vendredi 18 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 19 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 20 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Lundi 21 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 26 et 27 août 2023 ?

Vendredi 25 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 26 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 27 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Les premières prévisions pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023