Bison Futé : encore beaucoup de monde sur les routes ce vendredi soir

BISON FUTÉ. Prises d'assaut depuis la mi-journée, les autoroutes menant du nord au sud de la France seront encore très encombrées ce vendredi soir. Voici toutes les infos concernant l'état du trafic.

[Mise à jour le 28 juillet à 17h28] Après de très nombreux départs enregistrés vers le sud de la France depuis la mi-journée, le trafic sera encore très dense sur certains grands axes ce vendredi 28 juillet au soir. Et c'est justement, et logiquement, dans le sud de la France que les autoroutes seront le plus encombrées en fin d'après-midi et en soirée. Attendez-vous à rouler au ralenti sur certaines portions de l'A10 en vous rapprochant de Bordeaux, mais aussi sur l'A63 entre Bordeaux et Bayonne, et cela jusque 22h, tandis que l'axe Lyon-Marseille, sur l'A7, sera très emprunté jusque dans les environs de 21h.

Une première vague de retours est également attendue dans la soirée. Bison Futé préconisait de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France avant le début d'après-midi avant que les embouteillages ne s'accumulent. L'A7, cette fois dans le sens allant de Marseille vers Lyon, sera encore très encombrée jusqu'à l'heure du dîner. Enfin l'A10, sur le tronçon Bordeaux-Poitiers, restera elle aussi sujette aux embouteillages jusqu'en début de soirée.

Les prévisions Bison Futé pour tous les week-ends de l'été.

Pour Bison Futé, le week-end du 5 et 6 août sera le plus difficile de la période sur les routes, avec d'ailleurs la seule journée classée noire, le samedi 5, dans le sens des départs. Comme chaque été, certaines plages horaires seront à éviter au maximum (nous vous détaillerons le trafic avant chaque week-end) pour ne pas se retrouver coincés dans d'interminables embouteillages. Sous les fortes chaleurs attendues, multiplier les pauses et s'hydrater régulièrement ne seront pas de trop pour mieux appréhender ces moments toujours un petit peu redoutés.

Que disent les prévisions pour le week-end du 29 et 30 juillet 2023 ?

Vendredi 28 juillet : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 29 juillet : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 30 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Quel trafic ce vendredi 28 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quittez ou traversez l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Evitez l'autoroute A31 entre Nancy et Luxembourg entre 12h et 14h

Evitez l'autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h

Evitez l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 16h et 22h

Evitez l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 14h et 21h

L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 9h et 23h

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 19h et 21h

Evitez l'autoroute A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 9h et 14h

Evitez l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 13h et 19h

Evitez l'autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 16h et 18h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 13h à 20h

Quel trafic ce samedi 29 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quittez ou traversez l'Île-de-France après 12h

Evitez l'autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h

Evitez l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h

Evitez l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 6h et 19h

Evitez l'autoroute A9 entre Narbonne et l'Espagne entre 11h et 18h

Evitez l'autoroute A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h

L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 6h à 21h

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes entre 9h et 15h

Evitez l'autoroute A11 entre Nantes et le Mans entre 10h et 16h

Evitez l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et 18h

Evitez l'autoroute A9 entre l'Espagne et Narbonne entre 12h et 14h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 16h à 20h

Quel trafic ce dimanche 30 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rien à signaler

Les prévisions de Bison Futé pour le week-end du 5 et 6 août 2023

Vendredi 4 août : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 5 août : noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 6 août : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Lundi 7 août : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 12 et 13 août 2023 ?

Vendredi 11 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 12 août : rouge dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 13 août : orange dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières estimations de trafic pour le week-end du 19-20 août 2023

Vendredi 18 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 19 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 20 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Lundi 21 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 26 et 27 août 2023 ?

Vendredi 25 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 26 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 27 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Les premières prévisions pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023