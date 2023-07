Bison Futé : l'Ile-de-France au ralenti pour le 14 juillet, un samedi chaotique sur les autoroutes du sud

BISON FUTÉ. Entre départs en vacances et week-end prolongé du 14 juillet, les routes de France vont être prises d'assaut en cette fin de semaine. Traverser l'Ile-de-France sera une mission très compliquée pendant quatre jours. Les grands axes en direction des régions côtières ne seront pas épargnés par les embouteillages non plus.

[Mise à jour le 12 juillet à 16h52] Ce deuxième week-end des congés scolaires estivales s'annonce particulièrement compliqué sur les routes de l'Hexagone. Aux habituels nombreux départs en vacances de la mi- juillet s'ajoute cette année le fait que le 14 juillet tombe un vendredi. De nombreux Français vont profiter de ce long week-end pour partir quelques jours, ce qui va assurément accentuer les difficultés de circulation. Ainsi, les premiers embouteillages interviendront dès jeudi, journée classée orange dans le sens des départs, avec un trafic annoncé très dense par Bison Futé dès midi en Ile-de-France et autour des grandes métropoles.

Sans surprise, les départs seront également nombreux vendredi matin, notamment depuis Paris en direction du quart nord-ouest du pays. Le trafic sur l'A13 et l'A10 sera particulièrement chargé au moins jusqu'en début d'après-midi. Mais c'est bien la journée de samedi, classée rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, qui verra le plus de monde investir les autoroutes. Pour espérer ne pas trop ralentir autour de la capitale, il faudra se lever très tôt et prendre la route bien avant le lever du soleil. Les grands axes du sud de la France, notamment l'A10 en direction de Bordeaux, l'A7 entre Lyon et Marseille et l'A9 depuis Orange vers l'Espagne, resteront congestionnés une très grande partie de la journée.

Contrairement à la semaine précédente, tout ne rentrera pas dans l'ordre le dimanche. La journée est classée orange dans les deux sens de circulation et même rouge pour les retours en Ile-de-France. Il sera encore difficile de quitter Paris dans la matinée et la liaison entre Lyon et Marseille, via l'A7, s'effectuera en bonne partie au ralenti entre midi et le début de soirée. Enfin, pour tous ceux qui devront rejoindre ou traverser l'Ile-de-France, Bison Futé conseille de le faire avant 14 heures car les retours du week-end de trois jours, notamment, auront pour conséquences d'encombrer les grands axes autour de la capitale.

Les prévisions Bison Futé pour tous les week-ends de l'été.

Pour Bison Futé, le week-end du 5 et 6 août sera le plus difficile de la période sur les routes, avec d'ailleurs la seule journée classée noire, le samedi 5, dans le sens des départs. Comme chaque été, certaines plages horaires seront à éviter au maximum (nous vous détaillerons le trafic avant chaque week-end) pour ne pas se retrouver coincés dans d'interminables embouteillages. Sous les fortes chaleurs attendues, multiplier les pauses et s'hydrater régulièrement ne seront pas de trop pour mieux appréhender ces moments toujours un petit peu redoutés.

Quelles sont les prévisions pour le week-end du 15-16 juillet 2023 ?

Jeudi 13 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Vendredi 14 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 15 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 16 juillet : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Quel trafic ce jeudi 13 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quitter ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Eviter l'autoroute A1 entre Paris et Lille de 13h à 19h

Eviter l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 16h et 21h

Eviter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 13h et 22h

Eviter l'autoroute A9 entre Narbonne et Espagne de 18h à 20h

Eviter l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 15h à 17h

L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 23h

Dans le sens des retours :

Rien à signaler

Quel trafic ce vendredi 14 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quitter ou traverser l'Île-de-France avant 6h

Eviter l'autoroute A13 entre Paris et Caen de 9h à 14h

Eviter l'autoroute A10 entre Orléans et Tours entre 7h et 13h

Eviter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 11h et 14h

'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 15h à 19h

Dans le sens des retours :

Rien à signaler

Quel trafic ce samedi 15 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quitter ou traverser l'Île-de-France avant 7h

Eviter l'autoroute A31 entre Nancy et Luxembourg de 9h à 11h

Eviter l'autoroute A10 à hauteur de Bordeaux de 10h à 19h

Eviter l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 9h et 19h

Eviter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 8h et 19h

Eviter l'autoroute A9 entre Orange et l'Espagne de 9h à 23h

Eviter l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 11h à 13h

L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 8h à 18h

Dans le sens des retours :

Rien à signaler

Quel trafic ce dimanche 16 juillet selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8h

Eviter l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 13h et 15h

Eviter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 12h et 21h

Eviter l'autoroute A9 entre Narbonne et l'Espagne de 16h à 18h

Eviter l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 11h à 13h

L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11h à 19h

Dans le sens des retours :

Rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 14h

Eviter l'autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers de 18h à 23h

Eviter l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et 23h

Eviter l'autoroute A71 entre Bourges et Orléans de 17h à 23h

Eviter l'autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse entre 16h et 23h

Eviter l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 18h à 22h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 14h à 22h

Les premières prévisions trafic de Bison Futé pour le week-end du 22 et 23 juillet 2023

Vendredi 21 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 22 juillet : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 23 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Que disent les premières prévisions pour le week-end du 29 et 30 juillet 2023 ?

Vendredi 28 juillet : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 29 juillet : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 30 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Les premières prévisions de Bison Futé pour le week-end du 5 6 août 2023

Vendredi 4 août : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 5 août : noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 6 août : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Lundi 7 août : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 12 et 13 août 2023 ?

Vendredi 11 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 12 août : rouge dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 13 août : orange dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières estimations de trafic pour le week-end du 19-20 août 2023

Vendredi 18 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 19 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 20 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Lundi 21 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières prévisions de trafic pour le week-end du 26 et 27 août 2023

Vendredi 25 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 26 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 27 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Les premières prévisions pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023