Bison Futé : la vallée du Rhône et l'arc méditerranéen très encombrés vendredi

BISON FUTÉ. A une semaine de la fin des vacances scolaires, les principaux flux sur les grands axes routiers vont concerner les trajets des régions côtières vers les grandes métropoles. Dès vendredi de nombreux retours vont rendre la circulation très difficile en France.

[Mise à jour le 25 août 2023 à 9h24] Le mois d'août touche à sa fin et, comme chaque année, sonne le glas des vacances de millions de Français. Une semaine avant la rentrée scolaire, il est temps pour de nombreux aoûtiens de laisser derrière eux leurs lieux de villégiature et de rentrer à la maison. Forcément cela se fait ressentir sur les routes qui seront particulièrement chargées tout au long de ce dernier week-end du mois. Heureusement, les vacanciers vont étaler leurs retours sur quatre jours, même si la journée de samedi, la seule classée rouge par Bison Futé, sera la plus délicate.

Ce vendredi, il est fortement conseillé de prendre la route tôt le matin pour éviter de se retrouver coincé dans les embouteillages. Que ce soit sur l'A10, entre Bordeaux et Orléans, l'A7, entre Marseille et Lyon, l'A8, entre Nice et Aix-en-Provence, l'A9, entre l'Espagne et Orange, et l'A63, entre l'Espagne et Bayonne, les premiers ralentissements apparaîtront souvent à partir de 10-11h et se poursuivront toute la journée voire même jusque tard le soir. C'est néanmoins l'après-midi que les pics de circulation sont attendus, y compris en région parisienne. Après une matinée calme sur les autoroutes bordant la capitale, la circulation sera beaucoup plus difficile quand les retours de vacances et les trajets travail-domicile s'entremêleront, notamment au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Enfin, si vous souhaitez rejoindre la France depuis l'Italie depuis le tunnel du Mont-Blanc, la N205 sera une nouvelle fois très dense passé midi, et ce jusque tard en soirée.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 26 et 27 août 2023 ?

Vendredi 25 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours

Samedi 26 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours

Dimanche 27 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours

Quel sera le trafic le vendredi 25 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A10 entre Bordeaux et Orléans entre 11h et 20h

Evitez l'autoroute A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 10h et 22h

Evitez l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 10h et minuit

Evitez l'autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 10h et 16h

Evitez l'autoroute A9 entre l'Espagne et Orange entre 11h et 21h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 23h

Quel sera le trafic le samedi 26 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs

Quittez ou traversez l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h

Evitez la nationale N165 entre Nantes et Quimper entre 11h et 13h

Evitez l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 9h et 17h

Evitez l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne entre 11h et 14h

L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10h et 18h

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute N165 entre Quimper et Nantes de 10h à 12h

Evitez l'autoroute A10 entre Bordeaux et Orléans entre 10h et 19h

Evitez l'autoroute A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 11h et 22h

Evitez l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 10h et minuit

Evitez l'autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h

Evitez l'autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier entre 9h et 16h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 22h

Quel sera le trafic le dimanche 27 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 12h

Evitez l'autoroute A10 entre Bordeaux et Orléans entre 9h et 23h

Evitez l'autoroute A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 12h et 20h

Evitez l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 9h et minuit

Evitez l'autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 10h et 12h

Evitez l'autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier entre 13h et 19h

Evitez l'autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans entre 10h et 20h

Evitez l'autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse entre 12h et 18h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 22h

Quel sera le trafic le lundi 28 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A10 entre Tour et Orléans entre 10h et 20h

Evitez l'autoroute A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 8h et 16h

Evitez l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et 21h

Evitez l'autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 15h à 20h

