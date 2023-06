Bison Futé : les prévisions de l'été, un pic attendu le week-end du 5 et 6 août

BISON FUTÉ. Comme tous les ans, vous serez très nombreux sur les routes aux mois de juillet et août pour partir en vacances. Voici les premières infos sur le trafic attendu pour chaque week-end de l'été.

Les vacances estivales approchent, et avec elles les grandes perturbations sur les principaux axes autoroutiers français. Cette année, dix week-ends, entre début juillet et début septembre, seront concernés par un trafic routier anormalement dense, surchargé voire saturé pour les pires week-ends de l'été. Généralement, il s'agit de ceux de début août avec les traditionnels chassés-croisés de l'été.

Les prévisions Bison Futé pour tous les week-ends des mois de juillet et août 2023. Les couleurs jour par jour.

Pour Bison Futé, le week-end du 5 et 6 août sera le plus difficile de la période sur les routes, avec d'ailleurs la seule journée classée noire, le samedi 5, dans le sens des départs. Comme chaque été, certaines plages horaires seront à éviter au maximum (nous vous détaillerons le trafic avant chaque week-end) pour ne pas se retrouver coincés dans d'interminables embouteillages. Sous les fortes chaleurs attendues, multiplier les pauses et s'hydrater régulièrement ne seront pas de trop pour mieux appréhender ces moments toujours un petit peu redoutés.

Les premières prévisions Bison Futé pour le week-end du 1er et 2 juillet 2023

Vendredi 30 juin : rouge dans le ses des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 1 er juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours. Dimanche 2 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Les prévisions Bison Futé pour le week-end du 8 et 9 juillet 2023

Vendredi 7 juillet : rouge dans le ses des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 8 juillet : rouge dans le ses des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 9 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Quelles sont les premières prévisions pour le week-end du 15-16 juillet 2023 ?

Jeudi 13 juillet : rouge dans le ses des départs, vert dans le sens des retours.

Vendredi 14 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 15 juillet : rouge dans le ses des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 16 juillet : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Les premières prévisions trafic de Bison Futé pour le week-end du 22 et 23 juillet 2023

Vendredi 21 juillet : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 22 juillet : rouge dans le ses des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 23 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Que disent les premières prévisions pour le week-end du 29 et 30 juillet 2023 ?

Vendredi 28 juillet : rouge dans le ses des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 29 juillet : rouge dans le ses des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 30 juillet : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Les premières prévisions de Bison Futé pour le week-end du 5 6 août 2023

Vendredi 4 août : rouge dans le ses des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 5 août : noir dans le ses des départs, orange dans le sens des retours.

Dimanche 6 août : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Lundi 7 août : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 12 et 13 août 2023 ?

Vendredi 11 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 12 août : rouge dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 13 août : orange dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières estimations de trafic pour le week-end du 19-20 août 2023

Vendredi 18 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 19 août : orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 20 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Lundi 21 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Les premières prévisions de trafic pour le week-end du 26 et 27 août 2023

Vendredi 25 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Samedi 26 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Dimanche 27 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Les premières prévisions pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023