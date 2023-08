Bison Futé : les retours se poursuivent lundi, l'Ile-de-France classée rouge

BISON FUTÉ. Il y aura encore beaucoup de monde sur les routes ce lundi 28 août. La journée est classée orange dans le sens des retours et même rouge en Ile-de-France où la circulation deviendra assez vite très compliquée.

[Mise à jour le 28 août 2023 à 10h50] Après un week-end assez chaotique sur les routes, notamment dans le sens des retours, de nombreux vacanciers seront encore en itinérance ce lundi 28 août. Si la journée est classée verte dans le sens des départs, Bison Futé affiche de l'orange pour les retours et même du rouge en Ile-de-France. Comme la veille, la circulation sur l'A7 dans la vallée du Rhône et sur l'A10 entre Tours et Orléans restera particulièrement délicate tout au long de la journée.

Dans le sud-ouest, l'A63 entre l'Espagne et Bayonne sera également embouteillée dès le matin et ce jusqu'en milieu d'après-midi. Mais c'est bien en région parisienne que le trafic sera le plus dense. Les difficultés apparaîtront dès le début d'après-midi pour se prolonger jusque tard le soir, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Le boulevard périphérique ainsi que l'A86, qui permet de rejoindre l'A1 et l'A3 en direction du nord de la France, n'échapperont pas non plus aux embouteillages. Ne perdez pas patience.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 26 et 27 août 2023 ?

Lundi 28 août : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours

Quel est le trafic le lundi 28 août ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Rien à signaler

Dans le sens des retours :

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h

Evitez l'autoroute A10 entre Tour et Orléans entre 10h et 20h

Evitez l'autoroute A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 8h et 16h

Evitez l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et 21h

Evitez l'autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h

L'accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 15h à 20h

Les premières prévisions pour le week-end du 2 et 3 septembre 2023